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Звезды1 мая 2021 0:45

Дочь барда Трофима неожиданно уступила сыну летчика Владу Тюкину 1,5% голосов на шоу «Голос.Дети»

Девочка спела гораздо чище соперников, но поддержки зрителей не хватило
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Влад Тюкин спел сложнейшую партию Фредди Меркьюри из песни Who Wants To Live Forever. Фото: Максим Ли

Влад Тюкин спел сложнейшую партию Фредди Меркьюри из песни Who Wants To Live Forever. Фото: Максим Ли

Вот и завершился восьмой сезон детского «Голоса». Он мог стать искуплением предыдущих ошибок, если бы талантливая Елизавета Трофимовадочь звезды — выиграла. Ни у кого бы не возникло сомнений, что это случилось заслуженно, ведь она как минимум не уступала никому из финалистов (а то и превосходила). Но зрители решили иначе — и отдали победу Владу Тюкину из Питера, он тоже очень старался.

С самого начала тройка суперфиналистов убедительно показала соперникам, что сопротивление бесполезно. За победу будут бороться только они.

Из команды Басты лучше всех (Киры Гоголадзе и Тимофея Завалинича) выступила Мария Политикова: 13-летняя певица из Рязани спела «Последнюю поэму» Алексея Рыбникова из фильма «Вам и не снилось». И уверенно прошла в суперфинал.

В команде Светланы Лободы убедительнее коллег (Софии Фанты и Юлии Гавриловой) был Влад Тюкин из Петербурга — 12-летний сын летчика, очень старательно и академично исполнивший романс «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой.

В команде Басты однозначно превзошла коллег (Анну Волкову и Алису Трифонову) Елизавета Трофимова, бросившая вызов хейтерам, исполнив хит папы «Я скучаю по тебе». С одной стороны, певица сакцентировала внимание на том, что поет песню звезды эстрады и по совместительству собственного отца, с другой — показала всем, что это не имеет никакого значения, если все сделано безупречно.

Таким образом, после финального отсева в борьбе за победу остались Мария Политикова, Влад Тюкин и Елизавета Трофимова.

Баста доверил петь подопечной шлягер Аллы Пугачевой «До свиданья, лето!».

Егор Крид подобрал для Елизаветы Трофимовой оригинальную аранжировку всем известной песни «Спят усталые игрушки» 1964 года.

А Светлана Лобода не постеснялась поручить спеть Владу Тюкину сложнейшую партию Фредди Меркьюри из песни Who Wants To Live Forever.

Композиция — невероятно сложная, голос мальчика дрожал, как фанера над ветреной апрельской Москвой, Тюкин очевидно волновался, об английском произношении слов речи и не шло, но все же в финальном СМС-голосовании зрители решили отдать предпочтение именно ему.

С перевесом в 1,4% шоу выиграл именно он. Если внимательно посмотреть на реакцию соперниц в ходе подсчета голосов, становится очевидно, что никто не ожидал такого исхода. В том числе и сам Влад.

Лучшим наставником проекта стал рэпер Баста. Этот выбор тоже сделали зрители.

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