В Израиле дикие кабаны довели семью до развода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семейная пара из израильской Хайфы решила развестись после 17 лет брака. Счастливую жизнь супругов в буквальном смысле разрушили дикие кабаны.

Ранее совместное существование сотрудника охранной фирмы и его супруги, преподающей в местном университете, протекало безоблачно. Однако в последнее время на их участок, расположенный на склоне горы Кармель, стали совершать набеги дикие кабаны. По утверждению мужа, животные атаковали его территории не меньше трех раз и превратили некогда ухоженную землю в форменный свинарник.

Попытки мужа обратиться в мэрию и вызвать специалистов по отлову диких животных наткнулись на яростное сопротивление жены, которая уверена, что бедным свинкам могут нанести физический вред.

Споры в семье переросли в конфликт, единственным выходом из которого пара видит в разводе.

Помимо несогласия по «свинскому» вопросу, у супругов есть и еще один камень преткновения – домашние птицы, которых выращивал муж в доме. Жена, ратующая за свободу диких кабанов, страсти мужа к пернатым не разделяла и заставила мужчину раздать более 30 канареек и попугаев.

«Это бред, что свиньи, причиняющие нам вред, вызвали такой глубокий конфликт в семье, в то время как канарейки и попугаи, которых я выращивал в заднем крыле нашего дома, были ей неприятны и она заставила мне убрать их», – заявил обиженный в лучших чувствах супруг.

Теперь пара общается исключительно письменно и только через адвоката. Юрист надеется, что супругам удастся преодолеть разногласия и сохранить семью, передает haipo.co.il.