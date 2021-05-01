Молодость и задор «Локо» может побить опыт и мастерство «Зенита»: Руслан Нигматуллин прогнозирует продолжение гонки за чемпионство

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился с «Комсомольской правдой» прогнозом на предстоящую встречу и рассказала, за счет чего «Локо» может отсрочить чемпионство питерцев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сезон Российской Премьер-Лиги выходит на финишную прямую и уже в это воскресенье может потерять главную интригу — вопрос о чемпионстве. «Зенит» и «Локомотив» — команды, которые идут на первых двух строчках турнирной таблицы, сойдутся в очном противостоянии. Если сине-бело-голубые добудут победу, за два тура до конца сезона станут чемпионами России. Но удивительная победная серия «Локомотива» не позволяет «Зениту» надеяться на легкую прогулку.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился с «Комсомольской правдой» прогнозом на предстоящую встречу и рассказала, за счет чего «Локо» может отсрочить чемпионство питерцев.

Когда состоится матч «Зенит» — «Локомотив»: 2 мая, воскресенье

Где можно посмотреть матч «Зенит» — «Локомотив»: «Матч ТВ», в 18:30

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» от Руслана Нигматуллина:

— Матч центральнейший. Он важен как для «Локомотива», так и для «Зенита». Одни могут стать чемпионами, другие — отсрочить чемпионство соперников и приблизить свое. Матч за шесть очков. Думаю, нервозности он добавит. Как бы то ни было, обе команды достойны, они проводят хороший сезон. Фаворита в этом противостоянии я не вижу. Сразу предположу, что будет результативная ничья — 2:2. «Зениту» нужна только победа, но соперник очень непростой. «Локомотив» в этом году обыгрывает всех подряд, но предстоящий матч должен стать дополнительной проверкой для них. В том числе проверка для Николича. То, что он показывает после зимней паузы — очень достойно и неожиданно. Казалось, что никаких изменений в команде не произошло, но она очень сильно преобразилась. Это уже результат предсезонных сборов, — рассказал Нигматуллин корреспонденту kp.ru.

«Локо» проводит потрясающую вторую часть сезона. «Железнодорожники» не знают других результатов, кроме побед. Более того, подопечные Марко Николича лидеры РПЛ по количеству сухих матчей за сезон, — 14 игр «Локо» не пропускал в этом сезоне. Руслан Нигматуллин рассказал о том, как сухая серия может сказаться на психологии команды и за счет чего москвичи способны обыграть «Зенит».

— Думаю, что последнее, о чем будет думать «Локомотив», о сухой серии. Гораздо важнее получить положительный результат после финального свистка. «Локо» может обыграть «Зенит» так же, как и все команды после зимней паузы. Они мощнее и физически, и технически. «Железнодорожники» очень много забивают и мало пропускают. Все это в купе дает положительный результат. Эти составляющие могут позволить обыграть и «Зенит» в том числе.

«Локомотив» заметно омолодился в этом сезоне. А главное — молодежь настолько грамотно внедряет молодых футболистов в стартовый состав, что от этого не страдает результат. Экс-голкипер «железнодорожников» оценил процесс омоложения в «Локо» и признался, что молодой задор способен разобраться с опытом «Зенита».

— Мне нравится, что в «Локомотиве» сейчас сплав молодости и опыта. Это всегда очень перспективно, очень полезно и для молодежи, и для взрослых. Опыт — это мастерство, разумные решение, принятие этих решений. Молодость — это больше задора, больше скоростей. Поэтому в совокупности это идеальная схема. Молодость и задор «Локо» может побить опыт и мастерство «Зенита».

Результаты «Локомотива», ровно как и формирование команды, это заслуга Марко Николича. Специалист во второй раз подряд признается тренером месяца по версии Российской Премьер-Лиги, а болельщики клуба, кажется, смогли окончательно принять серба. Нигматуллин поделился впечатлениями от работы Марко Николича.

— Кандидатура Николича не выглядела идеальной и оптимальной. Он смотрелся темной лошадкой. Его успехи в других командах не были понятными для нас. Конечно, тренер может заявить о себе только временем, результатами и титулами. В данным случае результаты есть, закрепить его могут только титулы, которых пока у Николича нет. Но, думаю, что это вопрос времени, — признался Нигматуллин.