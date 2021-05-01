Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня 1 мая 2021

Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу, 1 мая, в Иерусалиме в храме Воскресения Христова, известном так же как храм Гроба Господня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу, 1 мая, в Иерусалиме в храме Воскресения Христова, известном так же как храм Гроба Господня. В текущем году она пройдет с ограниченным числом паломников.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в Старом городе Иерусалиме в храме Гроба Господня, а именно в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова. Для верующих Схождение огня является доказательством божественности, поскольку он зажигается сам по себе. За всю историю никому так и не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

В соответствии с санитарными ограничениями в этом году внутрь храма Воскресения Христова смогут войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как ранее в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников. Прибывающие в храм будут разбиты на группы, а разрешение на вход будет выдаваться только тем, у кого есть так называемые «зеленые паспорта» вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус. Безопасность в Старом городе Иерусалима будут обеспечивать около 1 тысячи полицейских.