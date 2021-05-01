Снова Путин виноват

Бывший сенатор США от штата Невада Гарри Мейсон Рид заявил, что Путин в 2019-м году наслал на ракетный эсминец ВМС США «Рассел» целый «рой» НЛО «в форме пирамиды», и «в этом нет никаких сомнений». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нас раскрыли. Пора признать. Россия атакует американских военных везде, куда только может дотянуться «длинная рука» Кремля. И совершает эти необъяснимые акты агрессии на «защитников демократии» во всем миреоружием, которое не подпадает ни под конвенции и международные договоры.

Бывший сенатор США от штата Невада Гарри Мейсон Рид заявил, что Путин в 2019-м году наслал на ракетный эсминец ВМС США «Рассел» целый «рой» НЛО «в форме пирамиды», и «в этом нет никаких сомнений». Подтверждает это и видеосъемка, которая велась в это время. И вроде бы подлинность записи подтвердил и представитель Минобороны США.

- Они прилетают роем, как пчелы, как насекомые, так их много, - поделился потрясенный возможностями Путина бывший лидер демократов в Сенате, а на вопрос, не являются ли «летающие пирамидки» оружием Китая, призвал на помощь логику. - Всегда помните, Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений.

А за штурвалом каждой пирамидки (или чем там и как они управляются) Боширов и Петров. А то и еще страшнее: 31 тысяча агентов – и каждый из них Боширов или Петров.Клонированные, наверное. Наши читатели в сети стали шутить, мол, летающие светящиеся пирамидки – это не наши, это Китай по лицензии производит. А русские НЛО - это те, которые овальные и прозрачные, чтобы быть незаметными. Тоже мне, нашли, с кем шутить. Это же американские политики. Они все всерьез воспримут. И срочно потребуют денег на борьбу с прозрачными НЛО Путина.

И не хочешь, а вспомнишь тут Владимира Семеновича Высоцкого:

- То тарелками пугают -

Дескать, подлые, летают;

То у вас собаки лают,

То руины - говорят!

А тут еще и Пентагон подлил маслица в огонек. Дескать, американские солдаты в Сирии были атакованы русским оружием с использованием технологии «направленной энергии».

- Пентагон проинформировал высокопоставленных законодателей о разведывательных данных, связанных с предполагаемыми атаками направленной энергии против американских войск, и, по словам двух людей, непосредственно осведомленных об этом, официальные лица определили Россию как вероятную виновницу, - и это не персонажи Кащенко, не люди, утверждающие, что «Бермудский многогранник – незакрытый пуп Земли». Это официальные представители, при званиях и должностях.

Ни на эсминце, ни в истории с атакованными в Сирии «направленной энергией» жертв не было. Так, потерпевшие, и то в слабой форме. Симптомы гриппа, причем, судя по всему желудочного. То есть, научно выражаясь, случилась диарея, а проще говоря – понос. Правда, позже медики, которые были не в курсе насчет «энергетического сверхоружия», у одного потерпевшего определили причину заболевания, которая оказалась не воздействием «направленной энергии», а следствием банального «пищевого отравления». Остается лишь сожалеть, что даже ковид не приучил американских военных мыть руки перед едой.

Кстати, обделавшиеся несколько лет назад при встрече в Черном море с Су-24 члены экипажа американского эсминца «Дональд Кук» теперь тоже могут с гордостью говорить, что их облучили «энергетическим сверхоружием». Говорят, в бюджете Пентагона то ли появилась, то ли скоро появится отдельная строка расходов на моюще-стирающие средства для личного состава.

Прямо даже зависть берет пополам с восхищением – и когда это Владимир Владимирович все успевает: и склады взорвать в Чехии и Болгарии, и на Украине такие же поджечь, и «пирамидки» напустить, и в штаны американцам извержение спровоцировать. Ах, да, есть же верные Боширов и Петров. Раньше Путин был во всем виноват у украинцев. Теперь, похоже, американцы подхватили от незалежников в результате тесного общения эту заразную дурную болезнь.

Эх, вот бы мне этот излучатель «направленной энергии». Хотя бы на денек. Как раз на работу по Садовому кольцу езжу, мимо посольства сами знаете чьего. А у них там теперь еще и русских сантехников нет в штате сотрудников.