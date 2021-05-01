Трусова ушла от Евгения Плющенко и уже провела тренировку в "Хрустальном"

Фигуристка Трусова продолжит карьеру в другом месте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром 1 мая громыхнула новость в фигурном катании - Александра Трусова прекращает свою работу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Тренер спортсменки заявил - "отпускаем Сашу обратно".

Евгений Плющенко, к которому весной 2020 года пришла спортсменка, у себя на своей страничке в Инстаграме написал огромный пост, в котором попытался прояснить все подробности:

- С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился,и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали, - пишет Евгений Плющенко.

Евгений Плющенко с Александрой Трусовой на ЧМ-2021 в Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, говоря о расставании с фигуристкой, Плющенко говорит, что ей в его академии желают только добра и успехов в дальнейшей карьере:

- Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда академии "Ангелы Плющенко" не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой!

Александра Трусова - бронзовый призер ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детали расставания и непродления контракта с фигуристкой не будут разглашены. Но при этом, Плющенко отмечает и тот факт, что уходит Трусова не с пустыми руками из его академии:

- По условиям нашего соглашения - мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся, в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях. Как показывает практика, жизнь - это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало.

Банковский счет Трусовой, отдельно отметил Плющенко, тоже не испытывает проблем. Как и ее умение прыгать четверные прыжки:

- От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков! - подводит итоги "расставанию" с фигуристкой.

Куда дальше держит путь Трусова? Все кажется достаточно логичным - Саша возобновляет свою работу в "Хрустальном", откуда она ушла год назад. Плющенко и тут прошелся по некоторым деталям:

- Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира, - заявил Плющенко, описывая детали возвращения Александры Трусовой из его академии обратно в "Хрустальный".

И в долгий ящик переход не стали откладывать. Уже сегодня рано утром 1 мая, как сообщает "Матч ТВ", Александра Трусова появилась в "Хрустальном", приняв участие в разминке вместе с остальной группой.

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