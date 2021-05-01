Младший брат Владимира Кузьмина женился

Сын Александра Василий, Наташа и Александр Кузьмины, дочь Наташи Ксения. Фото: из личного архива Кузьминых

В прошлом году «КП» рассказывала, что у младшего брата рокера Владимира Кузьмина Александра, тоже музыканта, появились изменения в личной жизни. Он нашел свою любовь по имени Наташа и собирался жениться, но пара была вынуждена отложить свадьбу из-за коронавируса. Однако сегодня они признались, что уже законные муж и жена.

Рассказали, что семья Александра и Наташи Кузьминых родилась в главном Дворце Бракосочетания №1 в центре Москвы.

На регистрацию брака молодожены приехали не только в эксцентричных костюмах, но и с музыкальными инструментами. Под красивую свадебную музыку в дореволюционном особняке Грибоедовского ЗАГСа влюбленная пара поставила подписи в их первом семейном документе и приняла сердечные поздравления гостей, среди которых были сын Александра - Василий и дочь Натальи – Ксения. А родной старший брат жениха - легендарной рок-звезды Владимира Кузьмина на свадьбе не оказалось.

Фото: из личного архива Кузьминых

Хотя Александр рассказывает, что присутствовал на всех свадьбах своего брата, Владимира Кузьмина, дружил с его женами, и конечно, ждал его на своей свадебной церемонии.

По мнению Александра, брат Владимир Кузьмин побоялся присутствия прессы и поэтому не пришел. Ведь в последнее время между братьями сложились натянутые отношения, за которыми следили различные средства массовой информации.

Без традиционных русских застолий, поженившаяся пара ограничилась прогулкой по столице на белом 30-местном свадебном Хаммере, который они превратили в дискотеку на колесах и устроили своим гостям музыкальное путешествие по набережным Москвы с исполнением собственных авторских песен прямо в движущемся автомобиле.

Фото: из личного архива Кузьминых

Конечно, свадебные развлечения не обошлись без русских традиций и бросания букета невесты у подножия Красной Площади. Счастливицей, поймавшей букет, стала 25-летняя дочь невесты - Ксюша.

В настоящее время счастливая пара Кузьминых обустраивают семейное гнездышко, ведет здоровый образ жизни. Александр и Наталья говорят, что они пишут свои авторские песни и готовят современную музыкальную программу.