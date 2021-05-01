Отец Бритни Спирс рассказал, что у певицы деменция

Бритни Спирс из глазастой девчонки в школьной форме давно превратилась в обузу даже для своих родителей. Правда, в золотоносную обузу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс из глазастой девчонки в школьной форме давно превратилась в обузу даже для своих родителей. Правда, в золотоносную обузу. Последний год отец певицы Джейми Спирс и персональный менеджер Джоди Монтгомери судятся между собой за опекунство над Бритни.

Успешную карьеру Бритни подорвал развод с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году. У певицы начались проблемы с алкоголем и наркотиками, она попадала в психиатрическую лечебницу. Из-за психического состояния здоровья дочери Джейми Спирс более 12 лет являлся ее опекуном. Отец вместе с адвокатом распоряжались имуществом и финансами, а также следили за личной жизнью Бритни.

За это время артистка пришла в себя, выпустила три альбома, колесила по миру с турне и выступала с шоу в Лас-Вегасе.

В 2019 году, когда у отца начались проблемы со здоровьем, он перестал временно исполнять роль опекуна. Это место заняла менеджер певицы Джоди Монтгомери.

В прошлом году певица обратилась в суд, чтобы ее отцу не возвращали право быть ее опекуном. Бритни признала, что Джейми спас ее в трудную минуту от финансового краха и людей, желавших нажиться на ней, но те времена прошли. Теперь ей лучше, двое сыновей подросли, а Монтгомери она вполне доверяет.

Адвокаты певицы предполагали, что отец не смирится и решит вернуть себе опекунство. Начались судебные разбирательства. Поклонники артистки организовали флешмоб с хештегом #FreeBritney («Свободу Бритни»).

68-летний Джейми Спирс решил надавить на суд и общественность с помощью медиа: он рассказал в документальном фильме «Битва за Бритни», который выйдет в ближайшее время, что его 39-летняя дочь уже много лет страдает когнитивным расстройством (у нее развивается деменция). Поэтому ей необходимо помощь близкого человека, который стал бы контролировать ее расходы и доходы.

Однако это заявление не нашло отклика у поклонников певицы.

«Ни один больной деменцией не поедет в мировое турне, не выучит 27 разных танцевальных номеров со сложнейшей хореографией», - констатирует лидер движения #FreeBritney Хейли Хермс.

«Есть два варианта. Или у Бритни может быть деменция. Либо, другой вариант, который куда ужаснее. У нее нет деменции, но команда опекунов предполагает, что она все-таки есть, поэтому они настаивают над полным контролем жизни и активов певицы. И это ужасно», - отмечает автор фильма «Битва за Бритни», британский журналист Мобин Ажар.