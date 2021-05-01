Сын Дмитрия Марьянова: "Можете считать меня "кровожадным", но мне нисколько не жаль Оксану Богданову и ей подобных"

Фото из личного архива

Напомним, в четверг 29.04 директору реабилитационного центра «Феникса», виновного в смерти актера Оксане Богдановой был вынесен приговор по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова.

Сторона обвинения запрашивала реальный срок в три года. А адвокаты Даниила - тридцать миллионов рублей компенсации. Адвокат сына актера Виктория Крылова подчеркивает: «Все до копейки Даниил намерен передать на благотворительность. Обвиняемая не выразила ни слова раскаяния, ни извинений, ни соболезнования – ни сыну, ни 82-летнему отцу Дмитрия Юрию Георгиевичу. Возможно, на г-жу Богданову подействует наказание хотя бы рублем!».

Фото из личного архива

Однако суд принял во внимание обстоятельства, показавшиеся смягчающими: подсудимая успела выйти замуж и забеременеть.

Родные Марьянова считают, что наказание ей дали смехотворное. Ведь следствием было установлено, что в реабилитационном центре Марьянов в течение десяти часов просил о помощи, которую ему не оказывали, после чего 15 октября 2017-го умер.

Фото из личного архива

Однако есть и хорошая новость. В Москве начались проверки подобных учреждений, калечащих здоровье и забирающих жизни пациентов. Причем проверки не формальные, а максимально серьезные и даже с привлечением ОМОНа и «Росгвардии»!

Фото из личного архива

Внезапная проверка клиники

Днем позже вынесения решения суда в Лобне по резонансному «делу Марьянова» в Москве правоохранители проверяли «брата-близнеца» «Феникса» - клинику.

- Поступила информация, что в реанимации умирает пациент, без оказания надлежащей помощи. Нами была произведена «контрольная закупка», подробности которой не имею права разглашать, - на условиях анонимности рассказал нам представитель «Росздравназдора», лично присутствовавший на «мероприятии» и предоставивший в редакцию данные видео, - Нам пытались воспрепятствовать, бегали сотрудники, пряча коробки с лекарствами. Пришлось вызывать ОМОН и «Росгвардию».

О «коробках» упоминали и пациенты «Феникса», выступавшие свидетелями по делу о смерти Марьянова в Лобне. Посмертная экспертиза показала наличие в крови артиста сильнодействующих препаратов. Притом, что «Феникс» не имел права оказывать медицинские услуги – среди сотрудников не было ни одного человека даже со средним медицинским образованием! Зато за девять дней, что Марьянов провел в учреждении, с его счетов списывались значительные денежные суммы. А смерть наступила не от тромбоза, как сообщали поначалу в СМИ, а «от высокоэнергетического удара», повлекшего внутреннее кровотечение и многочасовые боли. Предположительно, избили. Артист умер, напичканный лекарствами, в страшных муках, умоляя вызвать «скорую помощь» - но никто не вызвал.

Фото из личного архива

- Действительно ли и в данной клинике, как в «Фениксе», занимались оказанием услуг определенного характера, не имея никаких полномочий?

- В том числе, - подтвердил наш источник, - Нам поступала информация, относительно того, в каких условиях находятся пациенты и как лечат. По данным проверки возбуждено административное расследование, далее данные будут переданы в Прокуратуру и Следственный Комитет.

Обидно, что такие закупку и последующую проверку не проводили в «Фениксе» в октябре 2017ого, когда Марьянова можно было спасти, заодно проверив причины нахождения его там. Речь фактически шла о незаконном удержании Марьянова - нет ни одного документа за подписью самого артиста, где бы он соглашался быть помещенным в данное учреждение лечиться. Со слов свидетелей по делу, его привезли и удерживали обманом, в целях личного обогащения клиники за его счет (напомним уходящие со счетов денежные суммы).

- Получается, папе, пусть даже посмертно, удается спасать жизни других людей. Раз хотя бы начались проверки по другим таким же учреждениям. И проверок максимально жестких должно быть много, по всем таким структурам! - комментирует сын артиста Даниил Марьянов, - Для меня важно, чтобы наше общество излечилось от такого криминального проявления, как клиники-убийцы. Я готов и буду выступать с поддержкой массовых проверок и мгновенным закрытием, если обнаруживаются нарушения, или как в нашем случае, папу насильственно удерживали, отняв все средства связи (мобильный телефон, компьютер), вводя ему сильнодействующие препараты, противозаконно. Удерживали, оставили без возможности покинуть стены центра – тюрьмы, ставшей для него камерой смерти. Суд и это не принял во внимание, к сожалению.

Фото из личного архива

Семья Марьянова – сын, отец и брат – заявляет о намерении обжаловать приговор, если понадобится, в поисках справедливости дойдут до Верховного суда. Для них это вопрос принципа.

- Можете считать меня «кровожадным», но мне совершенно не жалко Оксану Богданову и ей подобных. Она отца не пожалела, когда он умирал, - сказал "КП" Даниил Марьянов.

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