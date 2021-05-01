ПСБ в рамках сотрудничества с «Роскосмосом» завершил присоединение Роскосмосбанка

ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка. В результате общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, а объем привлеченных клиентских средств - на 100 млрд рублей.

Присоединение Роскосмосбанка укрепило стратегическое партнерство ПСБ с госкорпорацией "Роскосмос". В рамках сотрудничества с "Роскосмосом" ПСБ осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и проектное финансирование предприятий, входящих в состав госкорпорации. На обслуживание в ПСБ перешло 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников. После интеграции с Роскосмосбанком к обширной сети отделений ПСБ добавились офисы, расположенные в уникальных местах – рядом с космодромами Байконур, Мирный и Плесецк.

ПСБ удалось в сжатые сроки провести работу по интеграции: были объединены базы клиентов, перестроены бизнес-процессы и централизована IT-инфраструктуры. Розничные и корпоративные клиенты Роскосмосбанка получили доступ ко всему ассортименту продуктов ПСБ и могут пользоваться онлайн-сервисами банка. Кроме того, они могут обслуживаться в любом из 300 отделений ПСБ по всей России. По словам представителей ПСБ, работа с клиентами Роскосмосбанка продолжится по действующим договорам на тех же условиях.

ПСБ, основанный в 1995 году, входит в десятку крупнейших банков России. Банк был включен в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В 2019 году ему был присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса России. ПСБ был выбран в качестве банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. У ПСБ более 2,5 миллионов клиентов - физических лиц и свыше 260 тысяч - юридических.