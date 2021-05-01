Православная Пасха-2021: прямая онлайн-трансляция из храма Христа Спасителя в Москве

В субботу, 1 мая, поздно вечером, за полчаса до полуночи, начнется праздничное пасхальное богослужение, которое совершит святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит его в Храме Христа Спасителя. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В субботу, 1 мая, поздно вечером, за полчаса до полуночи, начнется праздничное пасхальное богослужение, которое совершит святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит его в Храме Христа Спасителя.

Праздничное богослужение включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню, с чтением знаменитого «Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста» и Божественную литургию.

Празднование Пасхи

Масштабное празднование Православной Пасхи в 2021 году придется на 2 мая. Накануне Пасхи между утренней и ночной службами в храмах освящаются пасхальные угощения - крашеные яйца, куличи, творожные пасхи. Утреннее богослужение в Великую субботу, которая пришлась на 1 мая, особенное и довольно долгое, а потому часто начинается раньше привычного для Литургии времени, а заканчивается - позже.

Вечером в субботу в храме читают Деяния святых апостолов, за которым в 00 часов с Крестного хода последует Пасхальная Заутреня. Она состоит из пения канона Пасхи, возгласов о Воскресении Христовом, а также чтения Огласительного слова святого Иоанна Златоуста. После этого совершается неповторимая ночная Пасхальная Литургия с чтением Евангелия на разных языках

В каких странах отмечают православную Пасху, и как повлияла пандемия

Все православные церкви мира празднуют Светлую Пасху согласно юлианскому календарю. Несмотря на то, что Пасха - это традиционный христианский праздник, у каждого народа он отмечается по-разному. Также внесла свои коррективы пандемия коронавируса.

Например, на Украине местами запретили подвоз людей к храмам в Пасхальную ночь. Во многих других странах при богослужении обязательны маски и другие средства индивидуальной защиты. А где-то массовые мероприятия до сих пор запрещены, поэтому праздничная церемония будет транслироваться онлайн.