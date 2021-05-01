С 1 мая после отдыха за границей надо сдать два ПЦР-теста: что грозит нарушителям

Роспотребнадзор ужесточил требования для возвращающихся из-за границы россиян. Рассказываем, что изменилось Фото: Shutterstock

С 1 мая все возвращающиеся из-за границы туристы, а также те, кто ездил к родственникам, по делам и так далее, должны сдавать два ПЦР-теста на COVID-19 вместо одного.

Напомним: в августе 2020 года было введено требование, согласно которому все прибывающие в Россию из любой зарубежной страны авиапассажиры должны зарегистрироваться на портале Госуслуги, заполнить короткую анкету и в течение 72 часов после прибытия загрузить результат ПЦР.-теста.

Теперь же Роспотребнадзор расширил и ужесточил требования. Что изменилось?

ДВА ПЦР-ТЕСТА ВМЕСТО ОДНОГО

С 1 мая придётся сдавать два теста вместо одного. "Гражданам России, прибывающим из зарубежных стран на территорию РФ после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портал госуслуг", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Интервал между сдачей первого и второго анализа должен составлять не менее суток.

В теории, ПЦР-тесты можно сдать бесплатно, если заранее записаться в поликлинику - многие туристы так и делают. Записываться надо, как правило, ещё до поездки, недели за две до нужной даты сдачи анализа.

Если не успели или забыли записаться или по каким-то другим причинам невозможно сделать тест в поликлинике - тогда за деньги, практически в любой частной лаборатории, в том числе в аэропортах. Средняя стоимость 1800 - 2800 рублей. Так что требование сдавать второй тест для семьи из трёх человек - это дополнительно 6 - 9 тысяч рублей к бюджету поездки.

ИЗ ИНДИИ - ТЕСТ В АЭРОПОРТУ

Те, кто прилетает в Россию из Индии, обязаны сделать ПЦР-тест в аэропорту сразу же после прибытия и соблюдать самоизоляцию до получения результата. Впрочем, туристы в Индию сейчас в любом случае не летают. Пассажиры рейсов между двумя странами - в первую очередь граждане Индии, либо россияне, состоящие в смешанных браках, а также командированные.

ПОЕЗДОМ, АВТОБУСОМ, НА МАШИНЕ

До недавно времени обязанность заполнять анкету на Госуслугах и сдавать ПЦР после возвращения в Россию была только у авиапассажиров. С 15 апреля Роспотребнадзор ввёл ее и для путешественников, пересекающим границу РФ любыми видами транспорта: на поезде, автобусе, автомобиле, морском судне. С точки зрения контроля за распространением коронавируса вполне логично - заразу можно привезти и по суше, не только по воздуху.

В первую очередь расширение требований коснётся тех, кто едет из Белоруссии. Между нашими странами ходят поезда, с 1 мая запущена скоростная «Ласточка». Белоруссия открыта для туристов, родственные и деловые связи очень тесные. Так что два ПЦР теста придётся сдавать большому количеству путешественников.

Похожая история - на границе с Казахстаном.

Финляндия и страны Балтии пока закрыты для туристов, но сухопутную границу могут пересекать обладатели ВНЖ в этих странах, россияне, ездившие туда на учебу, лечение, по семейным делам,

АБХАЗИЯ - ИСКЛЮЧЕНИЕ

Надо ли делать анализ туристам, возвращавшимся из Абхазии? После распространения требования о сдаче ПЦР на все виды транспорта Роспотребнадзор недвусмысленно заявлял: да, это же пересечение сухопутной границы.

Однако поздним вечером 30 апреля ведомство Анны Поповой все же сделало исключение для Абхазии и Южной Осетии. После отдыха в Гаграх или экскурсии на озеро Рица (а однодневные поездки в Абхазия очень популярны у отдыхающих в Краснодарском крае) не нужно ни заполнять анкету на Госуслугах, ни сдавать ПЦР.

- Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований, - подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сертификат о вакцинации российской вакциной «Спутник V” освобождает от необходимости сдавать ПЦР-тест для въезда во многие страны. Хорватию, Грецию, Болгарию, например. Однако при возвращении в Россию разницы нет. Все равно нужно сдавать два ПЦР-теста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А ЕСЛИ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ?

Сертификат о вакцинации российской вакциной «Спутник V” освобождает от необходимости сдавать ПЦР-тест для въезда во многие страны. Хорватию, Грецию, Болгарию, например.

Однако при возвращении в Россию разницы нет. Все равно нужно сдавать два ПЦР-теста.

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ

Штраф для тех, кто проигнорирует требование и не загрузит результаты ПЦР-теста на Госуслуги после возвращения из-за границы, - от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей.

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