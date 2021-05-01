Православные отмечают Пасху-2021: Прямая онлайн-трансляция

Православные отмечают Пасху. Фото: EPA/TASS

В воскресенье, 2 мая 2021 года, весь православный мир отмечает главный религиозный для христиан праздник Светлой Пасхи - день, когда воскрес Иисус Христос.

Накануне, в полдень Великой Субботы, 1 мая, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось Схождение Благодатного огня. Из-за продолжающейся второй год пандемии коронавируса церемония проходит при ограниченном числе паломников.

Как сообщал сайт KP.ru, в предыдущие годы храм могли посетить в этот день девять тысяч человек - сегодня их число ограничили двумя с половиной тысячами. Безопасность в Старом городе Иерусалима будут обеспечивать около тысячи полицейских.

Патриарх Кирилл, как и многие россияне, в храме Христа Спасителя после богослужения освятил куличи и яйца. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Патриарх Кирилл, как и многие россияне, в храме Христа Спасителя после богослужения освятил куличи и яйца.