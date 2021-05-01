Кислорода и вакцин не хватает: В Индии за сутки коронавирусом заболели более 400 тысяч человек

Индия под властью коронавирусного шторма. Фото: REUTERS

В Индии побит очередной антирекорд по количеству новых заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки инфекция выявлена у 401 993 человек, сообщает индийский Минздрав. С начала пандемии вирус подцепили более 19 млн местных жителей.

Статистика летальных случаев остается на уровне 2-3 тысяч инфицированных за день. За последние 24 часа скончались около 3,5 тысяч пациентов.

Сегодня, 1 мая, в Индию доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Груз получили в аэропорту города Хайдарабад на юге страны. Вакцинация российским препаратом начнется в ближайшее время. Кроме того, 28 апреля Российский фонд прямых инвестиций договорился с властями Индии о производстве 850 млн доз «Спутника V» на территории республики.

В Нью-Дели кремируют умерших от коронавирусной болезни. Фото: REUTERS

ВАКЦИНЫ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

До этого индийские медики использовали в качестве вакцины препарат Covaxin, разработанный индийской компанией Bharat Biotech, и Covishield - разработка британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

На этой неделе власти Индии сообщили, что страна вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации. Препарат получили 154 млн человек, то есть 11,5% населения.

«Индия быстрее других стран преодолела отметку в 140 млн сделанных прививок. На достижение этого потребовалось 99 дней», - заявили в Минздраве.

Хотя до 1 мая на прививку могли рассчитывать исключительно медики и люди старше 45 лет. Теперь вакцинация будет доступна жителям в возрасте от 18 до 45 лет.

Однако власти предупреждают, что пока вакцины на всех не хватит. В некоторых городах может возникнуть дефицит препарата.

- Мы призываем не переполнять центры вакцинации в ближайшие дни. Множество людей по всей стране записались на прививки, но мы не получили дозы. Мы находимся в постоянном контакте с компаниями и надеемся получить препараты через день или два, - заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Очередь на прививку от COVID-19 в Мумбаи. Фото: REUTERS

НЕТ КИСЛОРОДА

Тем временем, в больнице индийского города Бхарух произошла трагедия. В отделении, где находились коронавирусные больные, вспыхнул пожар. Погибли 18 человек. Врачи и подоспевшие на помощь местные жители смогли спасти из огня около 50 пациентов. Возгорание ликвидировали в течение часа.

Ситуация в больницах по всей стране остается критическая. Клинике переполнены, свободных коек нет, не хватает кислородных баллонов. Врачи, чтобы помочь всем нуждающимся, проводят осмотры на улицах. Туда же и приносят кислородные баллоны с масками, которые на время дают инфицированным.

Крупнейшие страны отправили в Индию гуманитарную помощь. Россия направила более 22 тонн - аппараты ИВЛ и выработки кислорода, медикаменты.