Астролог Татьяна Лукашевич: «С середины мая темп жизни замедлится»

В мае произойдет лунное затмение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Май богат на космические события, - говорит астролог Татьяна Лукашевич. - Произойдет первое затмение этого года – лунное. Меркурий и Венера войдут в знак Близнецов, а Юпитер - в знак Рыбы. Меркурий и Сатурн развернутся в ретроградное движение. И если в первой половине месяца дела еще будут двигаться, то с середины мая Меркурий начнет снижать скорость. Мы столкнемся с замедлением темпа жизни, запутанными ситуациями, ошибками и даже обманами. Бесполезны будут любые попытки что-то прояснить для себя, особенно в отношениях. Кто-то получит жестокое разочарование, могут теряться вещи, документы, информация… Ведь Меркурий разворачивается в ретроградное движение практически в точном квадрате с Нептуном, который способен создать самую фантастическую иллюзию.

- И что же делать?

- Необходимо набраться терпения и ждать середины июня. Не доверяйте малознакомым людям свои финансы, любую информацию рекомендуется перепроверять дважды.

Предлагаю на месяц отключить логическое мышление и погрузиться в Нептун со знаком плюс. Это музыка, живопись, кинематограф, фотография, психология, благотворительность. Любой творческий проект пойдет на ура. Тем более, что Марс сходится в гармоничном аспекте все с тем же Нептуном, а Юпитер входит к нему в гости – в знак Рыб. Не ждем, когда Нептун предложит нам свою иллюзию – создаем ее сами.

Месяц хорош для погружения в свой внутренний мир, собственное творчество, для совершения паломничества, благотворительных акций, обучения фотографии и т.д.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

4 мая – Меркурий входит в знак Близнецов. Усиливается тяга к поездкам, обучению, общению с родственниками и соседями.

8 мая – квадрат Марса и Луны. Неустойчивый эмоциональный фон, повышенная обидчивость, ранимость. Внимательнее при управлении транспортным средством.

9 мая – Венера входит в знак Близнецы. Чувства становятся более поверхностными, легкими. Хорошо для людей, работающих со словом. Венера способствует приятному общению с братьями и сестрами, соседями.

11 мая – новолуние в знаке Тельца в соединении с Лилит. Это может создавать ситуации проверки нашей осознанности и порядочности. Аккуратнее с финансами.

12 - 13 мая – тригон Меркурия и Сатурна. Секстиль Марса и Урана. Дни хороши для подписания долгосрочных договоров, продвижения своих идей, стартапов, обращения в госструктуры, общения с людьми старше по возрасту.

14 мая – Юпитер переходит в знак Рыб. Усиливается творческий потенциал, фертильность, романтизм.

15 мая – Марс соединяется с Луной. Неустойчивый эмоциональный фон, повышенная обидчивость, ранимость. Внимательнее при управлении транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

20 мая – Солнце входит в знак Близнецы. Усиливается тяга к поездкам, обучению, общению с родственниками.

21 мая – квадрат Меркурия и Нептуна. Запутанные ситуации, ошибки в документах, мошенничество, обманы. Проверяем любую информацию дважды.

23 мая – Сатурн развернется в ретроградное движение. Карантинные ограничения будут менее строгими. Возможно их частичное снятие.

26 мая – Полнолуние и Лунное затмение в знаке Стрельца. Неустойчивый эмоциональный фон, повышенная обидчивость, ранимость. Внимательнее при управлении транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

27 мая – квадрат Венеры и Нептуна. Непонятные ситуации в партнерских отношениях, обманы, финансовые потери.

28 мая – соединение Венеры и Меркурия. Примирение родственников или соседей, приятные поездки, высокий творческий потенциал у людей, работающих со словом.

29 мая – оппозиция Марса и Луны. Неустойчивый эмоциональный фон, повышенная обидчивость, ранимость. Внимательнее при управлении транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

30 мая – Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Появляются люди из прошлого, теряются документы, ломаются телефоны и т.д.

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