Ведущая "Ревизорро", участница шоу "Пацанки" Ксения Милас ранила знакомую ножом

Пьяная звезда "Пацанок" и ведущая "Ревизорро" Ксения Милас ранила ножом свою приятельницу во время тусовки в московской квартире на улице Скобелевской Фото: Instagram.com

Ксения Милас, бывшая участница шоу "Пацанки" и ведущая программы "Ревизорро", ранила ножом свою 37-летнюю подругу Яну Б. Конфликт между девушками произошёл сегодня, в ночь на 1 мая, в квартире Яны на Скобелевской улице. Как сообщил источник KP.ru в правоохранительных органах, Ксения была пьяна.

Раненую госпитализировали. Источник "Комсомольской правды" также сообщает, что 25-летняя Ксения Милас нанесла девушке несколько ранений ножом по рукам и грудной клетке.