«Падает, падает Лондонский мост»: Букингемский дворец разработал десяток сценариев на случай смерти Елизаветы II

Королева Елизавета II на похоронах своего мужа принца Филиппа Фото: REUTERS

Смерть принца Филиппа, супруга Елизаветы II, заставила многих британцев задуматься: а что будет, когда королевы не станет? Елизавета II вот уже почти 70 лет находится на троне. Она пережила 12 президентов США. И, кажется, что ее правление никогда не закончится.

Как оказалось, Букингемский дворец готовился к смерти герцога заранее. Был разработан сценарий похорон, получивший название Forth Bridge (Мост через Форт). Но есть ли аналогичный план на случай смерти английской королевы?

Отпевание принца Филиппа в соборе Святого Георга. Фото: REUTERS

«ЛОНДОНСКИЙ МОСТ»

Журналист The Guardian Сэм Кнайт предположил, как будет действовать двор в час Х. У постели умирающей непременно будут находиться члены семьи и врачи. Например, у королевы-матери, скончавшейся в 2002 году в Виндзорском замке, было время позвонить близким и друзьям, чтобы попрощаться и распорядиться судьбой любимых лошадей.

Букингемский дворец станет сообщать прессе сдержанную и лаконичную информацию о состоянии здоровья королевы, согласованную с личным доктором.

Когда же случится худшее, то придворные передадут особый сигнал - кодовое слово - премьер-министру и правительству. Оно будет означать конец эпохи. Когда умер отец Елизаветы II, Георг VI, из Букингемского дворца передали послание с кодовым словом «Гайд-парк корнер». Это было сделано специально, чтобы операторы не догадались о случившемся.

Ходят слухи, что на случай смерти Елизаветы II во дворце выбрали в качестве кодового слова «Лондонский мост».

«Господин премьер-министр, Лондонский мост разрушен», - с такой новостью однажды разбудят английского главу правительства.

Георг VI со своей семьей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ДЕНЬ Д»

Следом за премьер-министром и правительством новость об окончании эпохи понесется в страны Британского Содружества и государства, где королева является номинальной главой.

Трагическая новость разлетится за доли секунды. Если о смерти Георга VI сообщили спустя четыре часа после того, как его тело нашел камердинер, то о гибели принцессы Дианы в Париже журналисты даже в самых отдаленных уголках мира узнали через 15 минут. Более королевская семья не в силах скрывать даже печальные известия.

Разумеется, у Букингемского дворца уже разработан план мероприятий и сценарий похорон королевы. Им озаботились еще в 60-е годы, а доработали в конце ХХ века. Этим традициям ни одно столетие, они выверены, здесь нет места импровизации, как бы цинично это не звучало.

Телеведущие и корреспонденты облачатся в черные костюмы. Будет объявлен общенациональный траур. Новость о смерти монарха будут повторять в течение дня, призывая к минуте молчания.

В течение последующих девяти дней или «День D + 1» пройдет короткая поездка нового короля по всему Соединенному Королевству, а также встречи с премьер-министром и дипломатическим корпусом.

Королевская семья на похоронах королевы-матери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОЛОКОЛ ПРОБИЛ

Тем не менее, Елизавета II сама отдает себе отчет, что рано или поздно ее правление закончится. Похороны ее матери репетировали на протяжении 22 лет. Дядя принца Филиппа, Луи Маунтбеттен, разработал меню для своего поминального обеда в двух вариациях - зимней и летней.

Существует несколько сценариев в зависимости от места, где наступит час Х для Елизаветы II. Если это произойдет в Шотландии, то тело королевы из Эдинбурга доставят в Лондон на траурном поезде. На каждой остановке его будут встречать тысячи скорбящих британцев, устилающих платформу и рельсы живыми цветами.

Каждый сценарий предполагает, что тело королевы в итоге окажется в тронном зале Букингемского дворца. Гроб будет закутан в королевский штандарт, возле него будут находиться четыре гвардейца-гренадера в медвежьих шапках и с спущенными винтовками. В коридорах расположатся сотрудники дворца, прослужившие королеве более 50 лет. Руководить похоронами будет 18-й герцог Норфолк, чей род занимается королевскими траурными церемониями с 1672 года.

Станут раздаваться удары колокола Виндзорского замка, который станет отсчитывать годы жизни королевы. Фото: REUTERS

По всей стране будут приспущены флаги. Станут раздаваться удары колокола Виндзорского замка, который станет отсчитывать годы жизни королевы. Прозвонит севастопольский колокол на Вестминстерском аббатстве, вывезенный британцами в годы Крымской войны из Севастополя.

Многие британцы воспринимают Елизавету II как живую связь современной Британии с великим прошлым. После ее ухода королевство изменится.

Однако кончина одного правителя означает рождение нового. Принцу Чарльзу придется выступить с первым обращением к нации в качестве главы государства в день смерти матери. Он будет объявлен королем на следующий же день после кончины королевы.