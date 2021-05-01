В Гостином дворе прошел форум SportForumLive

Фото предоставлено организаторами форума

Министерство спорта Российской Федерации провело 28-30 апреля конгрессно-выставочное мероприятие «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы». Мероприятие входит в перечень официальных событий, проходящих под эгидой Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

Форум посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Приморского края, глава комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту Олег Кожемяко.

За два дня на «SportForumLive» побывали более 3000 человек, было проведено 50 деловых и спортивных мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, семинары, дискуссии с участием руководителей Минспорта России, представителей правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, глав спортивных федераций, благотворительных фондов.

В рамках форума прошла Итоговая коллегия Министерства спорта РФ, на которой обсуждались вопросы дальнейшей реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

Выступая на Итоговой коллегии Министерства спорта России вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что реализация Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» увеличит въездной поток иностранных туристов до 25 млн человек в течение 5 лет.

- Мы планируем, что Россию в ближайшее пять лет посетят более 24 млн иностранцев. А количество путешествующих по стране россиян за 10 лет должно удвоиться, — сообщил Чернышенко, уточнив, что для привлечения иностранных туристов, в нацпроекте запланированы отдельные мероприятия.

Как заявил вице-премьер, широкомасштабные исследования по выявлению приоритетных зарубежных рынков для продвижения российского туризма не прекращались даже в период карантинных ограничений.

Министр спорта Олег Матыцин во время своего выступления на Итоговой коллегии затронул тему подготовки национальной олимпийской команды к предстоящим играм в Токио и Пекине.

- Подготовка к Олимпиадам идёт в рабочем режиме. Все федеральные базы активно работают по обеспечению максимально комфортных условий. Конечно, с соблюдением требований по минимизации и исключением рисков заболеваний. Надеемся, что заключительный этап подготовки к Играм в Токио и продолжение к Играм в Пекине пройдут, как и запланировано, - сообщил министр, добавив, что российским олимпийцам и паралимпийцам важна всенародная поддержка на предстоящих Играх в Токио.

В рамках спортивной программы гости и участники форума участвовали в тренировках по воркауту, фитнесу, настольному теннису, шахматам, футболу, смешанным единоборствам, интерактивному гольфу.

По словам генерального директора АНО «Форум «Россия – спортивная держава» Алексея Степанова площадка SportForumLive зарекомендовала себя, как точка эффективного взаимодействия самых разных представителей спортивного отрасли: государственных, общественных, спортивных, коммерческих организаций. На протяжении двух дней форум посетили более 3000 профессионалов отрасли из всех регионов России.

- SportForumLive – имеет стратегический эффект для развития массового спорта и спорта высших достижений, а также для реализации крупных спортивных проектов. Таких как Универсиады – 2023, Всемирных зимних игр – 2022, Евро – 2020, Федерального проекта «Спорт – норма жизни». По результатам работы форума будет предоставлен отчет в правительство России. Безусловно такие аккумулирующие опыт, знания, идеи площадки придают импульс для развития спортивной отрасли. Крайне важно, что после длительного перерыва, нам удалось собрать профессиональное сообщество, которое обменялось накопившейся информацией, мнениями, наработанными методиками развития физкультуры и спорта, популяризации их в обществе.