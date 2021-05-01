Хочешь мира – иди к России: Кто реально может урегулировать таджикско-киргизский конфликт

Пограничные конфликты на границе Таджикистана и Киргизии – дело обычное. Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Нынешний вооруженный конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией, несмотря на типические черты некоего периодическим случающегося явления, достаточно сильно отличается от всего, что было до сих пор.

Войнушки по расписанию

Пограничные конфликты в этом регионе – дело обычное. То воду не поделили жители двух селений по обе стороны границы, то отара не туда забрела, и потерпевшая сторона требует возмещения за потрав пастбища, то очередной спор за водные ресурсы уже на более серьезном уровне. А то и просто за спор, а чей это лужок в данном месте. Границы четкой и однозначной нет, вот и начинается спор неславян между собою. Правда, до таких боестолкновений с применением бронетехники, минометов и чуть ли не авиации с артиллерией доходило редко.

Впечатляют и предварительные итоги двухдневных столкновений. Более 40 убитых, около двух сотен раненых, сгоревшие дома в селах и погранзастава. Стрельба то прекращается, то начинается вновь. Вроде бы обе стороны договорились прекратить огонь еще в первый день конфликта 29 апреля, но 30-го все разгорелось вновь. И снова к концу дня оглашено перемирие, и опять, уже утром 1-го мая затрещали пулеметные и автоматные очереди. К вечеру субботы договорились о перемирии опять. Даже какой-то протокол подписали о четырех пунктах. Посмотрим, какой картинкой встретит воскресенье.

Даже если перемирие удастся сохранить, то нет никаких гарантий, что приграничная стрельба не возобновится. С обеих сторон уже появились добровольцы, жаждущие получить оружие и пойти в бой.

Встреча премьер-министра Киргизии Марипова и премьер-министра Таджикистана Расулзоды. Фото: Пресс-служба премьер-министра Киргизии/ТАСС

От желающих отбоя нет

Впрочем, сейчас не об этом. Главное отличие нынешнего конфликта от всех предыдущих – потрясающе оперативная реакция субъектов международных процессов. Самой первой отреагировала Россия, которая заявила о необходимости урегулирования конфликта мирным путем и предложила оказать всю необходимую для этого помощь. Предложение прозвучало на самом высоком уровне, МИД России лишь подтвердил его позже на своем уровне.

Тут же вылезло ОБСЕ со своими инициативами. Эта структура, которая нигде себя ничем примечательным не проявила, тоже предложила быть посредником в переговорах. Вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, как это следует, а не изображать сотрудников своей миссии слепцами на Донбассе, ОБСЕ пытается взвалить на себя ворох новых обязанностей. Собственно говоря, что в Средней Азии забыла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и осталось непонятным.

Проснулась ОДКБ. Это неудивительно, поскольку обе конфликтующие республики являются членами этой структуры. Кстати, некоторые эксперты уже издевательски отмечают это обстоятельства, мол, что это за договор о коллективной безопасности, если два члена этого договора воюют между собой. Хотел бы напомнить им конфликт из-за Кипра между членами НАТО Грецией и Турцией, в которой сбивались самолеты и уничтожались танки вместе с экипажами, а количество убитых превысило тысячу человек. В отношении ОДКБ можно посетовать лишь на то, что Организация как-то засиделась на старте и проснулась с опозданием.

Кстати о Турции. В субботу Анкара тоже заявила, что готова способствовать установлению мира. Турция так активно проявляет себя в этом регионе впервые. Многие уже предполагают, что турки готовы оказать помощь Киргизии, вплоть до поставок своих ударных беспилотников «Байрактар». Некоторые даже начали спекулировать, будто такие поставки уже осуществились. Но это вряд ли. Вмешательство Турции только усложнит ситуацию. Потому что будет воспринято как помощь Киргизии и спровоцирует обращение Таджикистана к Ирану. Если же учесть, что, по некоторым данным, в конфликте приняли участие и добровольцы - соплеменники таджиков из соседнего Афганистана, то сюжет закручивается более, чем просто лихой.

Бишкек. Протестующие проводят митинг с требованием от властей передать оружие добровольцам, желающим поддержать жителей южной Баткенской области Кыргызстана после столкновений с таджикскими войсками Фото: REUTERS

Лишние или нелишние?

И совсем уж не лишне будет напомнить, что США пообещали вывести свой воинский контингент к 11 сентября нынешнего года, что обещает не только увеличение наркотрафика из Афганистана в Россию и далее в Европу через республики Центральной Азии, но и проблемы этим республикам с самой их государственностью.

А есть еще и Китай. Который имеет гигантский вес в экономике региона, но не ввязывается, по возможности, в конфликты. И, более того, заинтересован в слабой до определенной степени местной государственной области, которая бы не смогла помешать поглощению региона Поднебесной или ее доминированию. Потому ждать реальной помощи от Китая и Бишкеку, и Душанбе явно не стоит.

Ах, да, как же мы забыли про Узбекистан, реально доминирующее в регионе государство. Знаете, я бы не ставил на Ташкент в этой ситуации, поскольку прекрасно помню, как в 2010-м тогдашний президент Узбекистана закрыл киргизско-узбекскую границу в период межэтнического конфликта на юге Киргизии и отдал приказ стрелять на поражение при попытке ее пересечения. Ни один этнический узбек тогда не смог пересечь границу и спрятаться от резни на территории своей родной страны.

Каримов не хотел заносить в свою республику бациллу киргизского вольнодумства и свободомыслия, которыми, по его мнению, были заражены и узбеки, живущие в Ошской и Джелалабадской областях. Он предпочел подождать, пока соседи не навели порядок у себя сами. Между прочим, тогда все в Киргизии ждали российских десантников, надеясь, что они наведут порядок и передавали друг другу слухи, будто самолеты с русскими десантниками уже вылетели в Бишкек и Ош.

А у кого козыри?

Так что, по большому счету и исторически, и с позиции реального потенциала у России здесь действительно нет конкурентов. В Вооруженных Силах обеих стран исключительно российские вооружения и боевая техника. В России трудятся миллионы мигрантов из этих республик, которые поддерживают свои семьи, отсылая им из России миллиарды долларов. Как следствие этого, между прочим, в Таджикистане и Киргизии, да и в других странах региона растет осознание того, что русский язык является необходимым для обеспечения карьерного роста или, на худой конец, возможности поработать за границей. Политика развития исключительно национальных языков не смогла оправдать себя, поскольку страны оказались не самыми состоятельными в экономическом плане.

Мягко говоря. Это не беря в расчет то, что самые крупные экономические проекты в регионе оказываются, как правило, либо российскими, либо китайскими. Уж не говоря о том, что значение российского рынка сбыта для обеих республик переоценить практически невозможно. А вот Китай, наоборот, рассматривает регион с позиций, в первую очередь, сбыта своих товаров.

И не забудем еще одну важнейшую составляющую. А именно – российские военные базы, которые есть и в той, и в другой республике. Мало того, что личный состав может быть переброшен для решения миротворческих задач в кратчайшие сроки, недоступные для других заинтересованных сторон, так они еще являются и гарантами, в какой-то степени, суверенитета и государственности самих республик.

Так что, как ни крути, а деваться от России, в хорошем смысле этого слова, враждующим сторонам, если они действительно стремятся к миру, им просто некуда. И не только в связи с нынешним конфликтом, разыгравшемся на границе. Как бы ни хотели уменьшить роль России в регионе демократы из команды Байдена, и какие бы усилия они для этого ни предпринимали в информационном пространстве или в сферах деятельности так называемого «гражданского общества».

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