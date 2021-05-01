«Отцы и дети - как понять друг друга?»: подростки рассуждают о проблемах в отношениях с родителями

Подростки рассуждают о проблемах в отношениях с родителями

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема выпуска «Отцы и дети - как понять друг друга?»

В студии радио «КП» ребята обсуждают, с какими проблемами в отношениях со своими родителями они сталкиваются сегодня.

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства