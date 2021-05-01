Двое детей оказались заперты в салоне горящего автомобиля в Ступине

В салоне автомобиля водитель оставил двоих маленьких сыновей.
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ЧП в городе Ступино на юго-востоке Подмосковья. Днем 1 мая у одного из местных магазинчиков припарковался старенький Nissan Almera. Водитель отправился за покупками, в салоне оставил двоих маленьких сыновей. Мужчина простоял в очереди несколько минут, а когда вышел на улицу увидел, что из-под капота авто валит дым, в салоне разгорается пламя.
Отец кинулся к машине и нырнул в горящий салон. Успел достать ребят. Им три и четыре года.
— Младший мальчик госпитализирован с ожогами тела, второй ребенок не пострадал. Организована проверка инцидента, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
К делу также подключился Следственный комитет.
— Идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и отец мальчиков, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
Предварительных версий возгорания две: короткое замыкание в проводке машины или неосторожное обращение с огнем. Пламя уничтожило автомобиль, оставив горелый металлический остов. Восстановлению иномарка не подлежит.
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