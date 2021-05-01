Более 400 делегатов приехали на SportForumLive для участия в коллегии Минспорта РФ

Открытие конгрессно-выставочного мероприятия «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» в Гостином дворе. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На конгрессно-выставочном мероприятии SportForumLive прошла расширенная Итоговая коллегия Минспорта России, на которую в Москву прибыли главы всех региональных спортивных ведомств.

Открывая Итоговую коллегию, министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что на заседании присутствует более четырехсот человек, в том числе представители федеральных органов власти, руководители спортивных федераций, руководителей органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководители спортивных обществ, подведомственных Министерству спорта спортивных обществ и вузов.

- В течение двух дней вы имели возможность участвовать в сессиях, пленарных заседаниях, познакомиться с проектами, которые будут организованы на территории Российской Федерации и с теми инновациями, которые предложены для развития массовой культуры и спорта, — отметил глава спортивного ведомства и передал слово заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Чернышенко отметил большое количество нестандартных и инновационных решений, которые принимались при разработке Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

- Времени на раскачку нет. Мы разработали Стратегию 2030 – она человекоцентрична и в качестве целевого показателя, при помощи которого будем измерять ее эффективность является то, удовлетворены ли наши граждане качеством нашей работы, состоянием сферы спорта. И для нас это будут не просто цифры, а конкретное мнение о нашей работе, — заявил вице-премьер.

Чернышенко сообщил о предстоящих крупных спортивных мероприятиях и Национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который через пять лет должен увеличить въездной поток иностранных туристов до 25 млн человек.

Также на коллегии выступили: заместитель начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Алексей Кулаковский, председатель Общественного совета при Министерстве спорта РФ Раиса Терехина, губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы по туризму, физической культуре и спорту Государственного совета РФ Олег Кожемяко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, президент Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Сергей Сейранов, первый заместитель председателя Комитета Валерий Владимирович Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Завершилась Итоговая коллегия утверждением публичной декларации Цели и задачи на 2021 год.