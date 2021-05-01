Сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина вышел полностью: там есть хроника 1928 года и много крупных планов Ткачука

По роману Захара Прилепина "Обитель" сняли сериал. Фото: Россия 1

Спустя пять лет после первой новости об экранизации романа Захара Прилепина «Обитель», одноименный сериал все же вышел на малые экраны. Проект, снятый Александром Велединским («Географ глобус пропил», «Живой», «Русское»), появился на онлайн-платформе «Смотрим» телеканала «Россия 1».

Восемь серий проекта вышли одновременно. Фото: "Россия 1"

Восемь серий проекта вышли одновременно (как на сервисе Netflix) 30 апреля, а вот в эфире «Обитель» появится только 10 мая.

Зрители увидят 8 серий проекта. Фото: "Россия 1"

Продюсерский центр Валерия Тодоровского обсуждал с каналом выпуск укороченной, шестисерийной версии проекта, но в итоге удалось отстоять восьмисерийник — по крайней мере, для интернет-платформы. Режиссер Александр Велединский аккуратно шел по тексту, иногда усугубляя лирическую линию то нарочитым томным и современным эротизмом Александры Ребенок (Галина Кучеренко), облизывающей карандаш, то сведенными бровями и играющими желваками Евгения Ткачука (Артем Горяинов) почти в каждом кадре. Видимо, чтобы сбалансировать столь усердную актерскую работу, в сериал ювелирно вмонтированы кадры хроники: документальный фильм 1928 года «С.Л.О.Н. Соловецкий лагерь особого назначения».

В сериал ювелирно вмонтированы кадры хроники: документальный фильм 1928 года «С.Л.О.Н. Соловецкий лагерь особого назначения». Фото: "Россия 1"

То ли из-за монтажа, то ли из-за несколько смещенных акцентов может показаться, что «Обитель» из масштабного босховского полотна про движение человеческой души по всем кругам ада превратили в классическую мелодраму или уголовную сагу, но текст сценария, над которым работал в том числе и Захар Прилепин, спасает сериал.

Режиссер Александр Велединский аккуратно шел по тексту, иногда усугубляя лирическую линию. Фото: "Россия 1"

«Обитель», Россия 1, с 10 мая в 21.20