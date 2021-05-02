«Она потрясающая»: Павел Прилучный впервые рассказал об отношениях с Мирославой Карпович

Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Фото: Инстаграм.

Актер Павел Прилучный впервые рассказал о романе с актрисой Мирославой Карпович. До сих пор 33-летний актер не спешил комментировать свои отношения с 35-летней избранницей. Но теперь решил рассказать, чем его привлекла Мирослава.

Звезда фильма «Девятаев» дал интервью телеведущему Вадиму Вернику, в котором назвал Карпович «потрясающей». Он признался, что в их отношениях Мирослава ему кажется более взрослой: рядом с ней он чувствует себя ребенком.

- Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок: так или иначе все мужчины - дети, - рассказал Павел.

Прилучный признался, что его сын и дочь отлично поладили с Карпович, тем более, что она отлично знает, как вести себя с детьми.

- Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются.

Актер уверяет, что они с бывшей женой Агатой Муцениеце долго пытались сохранить брак. Но в итоге поняли, что им лучше развестись.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после 10 лет брака. Артист ушел от жены к Мирославе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое, - говорит артист.

По словам Павла, их отношения с Агатой после развода остались дружескими.

- Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения... Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы, - уверен Прилучный.

Своих детей – четырехлетнюю Мию и восьмилетнего Тимофея Павел обожает.

- У меня потрясающие дети. Они всё понимают, для них, может быть, так даже лучше. Они счастливы, у нас всё хорошо. Мы вместе проводим время. Хотелось бы, конечно, чтобы этого времени было побольше, - признается актер.

Напомним, дети Агаты и Павла Прилучного после развода родителей живут с мамой, а у отца бывают по выходным. Супруги расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники постоянно сравнивают Муцениеце с новой подругой артиста Мирославой Карпович – и эти сравнения оказываются не в пользу Мирославы. Именно Карпович называют главной виновницей развода Павла и Агаты. Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел.

Впрочем, поговаривают, что и Агата больше не одна. Несмотря на то, что актриса сохраняет интригу и делает вид, что ее сердце свободно, окружение Муцениеце уверяет, что у нее уже появился тайный поклонник.

- Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей, - сообщил «КП» телеведущий Алексей Шаранин. - С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил.