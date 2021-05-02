Обнаженную Ренату Литвинову сняли в сауне

Рената Литвинова. Фото: Иван ВИСЛОВ

В свои 54 года Рената Литвинова по-прежнему пленяет поклонников молодостью и красотой. Конечно, своей внешностью она во многом обязана хорошим генам, но и косметические процедуры нельзя сбрасывать со счетов. Актриса – поклонница всевозможных спа-процедур. И шутка про то, что она с годами ничуть не меняется, потому что спит в холодильнике, имеет под собой все основания. Рената действительно использует холод, чтобы сохранить свою красоту. А точнее – криосауну, эффект которой достигается благодаря радикальной минусовой температуре.

В Инстаграме Рената поделилась фотографией сделанной во время процедуры. На фото актриса позирует в сауне практически обнаженной – на ней надеты только шапка, варежки и специальный одноразовый бюстгальтер. Полупрозрачный материал лифчика подчеркнул красивую форму ее груди.

- У меня нет выходных, много работы и обязательств. Я даже люблю работать и ещё я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями - поэтому нужно укрепляться радикальными способами, - написала Литвинова в Инстаграме. - Раз в неделю (не меньше) – криосауна -150 по Цельсию на три минуты – плюсы бесконечны – укрепление иммунитета и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий. Вот один из моих секретов.

Ренату запечатлели в криосауне. Фото: Инстаграм.

«Как тростника, неземная женщина», «Дай бог, чтобы так моя жена выглядела», «Красавица», «В прекрасной форме», - пишут фолловеры в комментарии.

К слову, не так давно стало известно, что Рената состоит в отношениях с состоятельным французским бизнесменом. Возлюбленный звезды не только богат, но и вхож в высшее общество. Как давно длятся их отношения, неизвестно. Но влюбленные продолжали видеться во время пандемии, и даже закрытые границы не охладили их чувств.

- У Ренаты новыи кавалер из cre me de la cre me, из привилегированнои касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов, - сообщил журнал Tatler.

По информации издания, мужчина красиво ухаживал за актрисой, делая широкие жесты, чтобы впечатлить ее. Например, в разгар пандемии, когда все заведения во французской столице были закрыты, он открыл для нее «легендарный икорный ресторан на пляс Мадлен». Судя по всему, речь идет о ресторане «Caviar Kaspia» на площади Мадлен, одном из самых дорогих заведений Парижа, где можно угоститься черной икрой. Сама Рената роман с миллионером не комментировала, но намеками дала понять, что это правда.

Напомним, Рената дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна, сейчас девушке 19 лет.

Рената Литвинова с дочкой Ульяной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девочка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.