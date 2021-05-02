"Единственный плюс – вид из окна": В Париже продают квартиру площадью 5 квадратных метров

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Во французской столице побит новый рекорд: на продажу выставлена микроквартира площадью всего в 5 кв.м.

Она расположена в самом сердце Парижа, недалеко от Люксембургского сада. Хозяева недвижимости просят за нее 50 тысяч евро (чуть более 4,5 миллионов рублей).

Условия проживания не вызывают желания обрести это жилье: ремонт не первой свежести, душевая кабина, в которой едва поместится худой человек, вместо кровати – встроенная раскладушка, неисправный кондиционер, на кухне только плита с одной конфоркой и небольшая столешница. Туалет и вовсе находится за входной дверью.

Риелторы объясняют, что в первую очередь такие квартиры-студии востребованы у студентов. Вопрос в том, что не каждый молодой человек сможет позволить себе жилье за такую цену. К слову, в пригороде Парижа за эти деньги можно приобрести хорошую двухкомнатную или трехкомнатную квартиру с террасой.

- Миниквартиры, как правило, находятся в домах, строительством которых руководил барон Осман, - говорят агенты по недвижимости. – Они располагаются на самых верхних этажах и раньше считались комнатами для прислуги.

Сейчас такие квартиры находятся в частной собственности. На рынке их - огромное количество, потому что продать миниатюрное жилье по цене элитной квартиры сложно.

На парижских сайтах недвижимости можно встретить и другие подобные варианты - квартиру площадью 7 квадратных метров за 66 тысяч евро или жилье площадью 8 квадратных метров за 69 тысяч евро.

- Сдавать такие миниквартиры в аренду владельцам почти невозможно, потому что по закону они не отвечают жилищным нормам, - говорит юрист, специализирующийся на вопросах недвижимости Аврора Таборде-Меригу. – Но и продать их не получается, особенно сейчас, когда в период пандемии все обратили свой взор за загородные дома.

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