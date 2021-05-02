Женщина 20 лет числилась в базе данных опасных преступниц из-за видеокассеты, которую забыла вернуть в прокат

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Двадцать лет назад жительница Соединенных Штатов Кэрон МакБрайд взяла в пункте проката видеокассету с фильмом «Сабрина, маленькая ведьма».

- В то время я жила с мужчиной, у которого было две дочери, - рассказывает женщина. – Они очень хотели посмотреть этот фильм. Я сходила в пункт проката, взяла видеокассету и, честно говоря, забыла о ней. Фильм-то они посмотрели, и кассету следовало бы вернуть, но почему я этого не сделала, уже и не помню.

И вот спустя 20 лет, когда Кэрон пришло время менять водительские права, ей сообщили о том, что ее имя числится в базе опасных преступников и находится в розыске за «незаконное присвоение арендованного имущества».

- Просто в голове не укладывается, - возмущается женщина. – Получается, что из-за не возвращенной вовремя видеокассеты меня разыскивали по всей стране целых двадцать лет! А ведь я даже не помню, где эта видеокассета!

Поначалу Кэрон МакБрайд вообще подумала, что кто-то сыграл с ней злую шутку, но потом все же обратилась в прокуратуру, где объяснила всю суть дела.

- Я никогда не пыталась обмануть кого-либо, - оправдывается Кэрон, опасаясь, что все это может испортить ее биографию. – Мне страшно подумать, что было бы, если информация о том, что я числюсь в розыске, дошла до моих работодателей. Ведь меня могли уволить без объяснения причин….

Вместе с адвокатом женщина выступила с заявлением, рассказала всю историю и заверила, что никакого злого умысла не имела. В итоге прокуратура закрыла дело и «подчистила» биографию Кэрон МакБрайд во всех официальных базах данных.