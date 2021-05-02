Россия "вынесла" Чехию 11:1 на юниорском ЧМ по хоккею. Рассказываем, что будет дальше с нашими парнями

Россия победила Чехию 11:1 и теперь дальше будет играть с белорусами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром 2 мая на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021, который проходит в американском штате Техас, завершился групповой этап. Все ждали, чем же закончится поединок российской команды с Чехией. Потому что был велик риск в случае неудачи попасть на Канаду уже в четвертьфинале. Однако поединок с чехами прошел для нас как нельзя лучше.

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ РОССИЯ - ЧЕХИЯ

Итог матча Россия - Чехия на юношеском ЧМ по хоккею 2021 - победа наших со счетом 11:1! После этой победы россияне точно решили "проблему" попадания на канадцев уже в первом же раунде плей-офф.

Игра получилась просто потрясающей. Если ранее чехи чуть нервировали соперников по группе В чемпионата мира, то в поединке с россиянами все было под контролем наших.

Героем поединка стал Матвей Мичков, который заработал 4 очка по системе "гол+пас". У него 3 шайбы и 1 голевая передача. А его напарники по команде Федор Свечков и Прохор Потапов отметились дублями в ворота соперников.

ЧТО СКАЗАЛИ НАШИ ХОККЕИСТЫ ПОСЛЕ МАТЧА С ЧЕХИЕЙ

После победы над чехами был в целом позитивен и наш главный тренер Альберт Лещев. Известный в прошлом хоккеист сказал:

- Хочу поздравить ребят с победой. Сегодня была жесткая игра, но мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Что касается малого количества пропущенных шайб и удалений с нашей стороны, то дисциплина всегда — номер один. Дисциплина бьет класс, мы идем дальше с этим девизом.

Поскольку соперник нашей команды в плей-офф турнира определился после поединка Россия - Чехия, то прогнозы россияне давали сдержанные:

- С кем играть в четвертьфинале? Без разницы, надо выходить и проходить дальше. Завтра выходной, проведем анализ, разберем ошибки — и дальше в бой, - сказал в интервью пресс-службе ФХР наш защитник Арсений Коромыслов.

С КЕМ ТЕПЕРЬ ДАЛЬШЕ БУДЕТ ИГРАТЬ РОССИЯ НА ЮНИОРСКОМ ЧМ-2021

Соперник сборной России по первой игре плей-офф чемпионата мира стал известен тогда, когда сформировался рейтинг команд в двух группах. И нашим парням выпала команда Белоруссии в соперники по четвертьфиналу. Все просто - по итогам группового этапа наши стали вторыми в своей группе, белорусы - третьими.

Матч Россия - Белоруссия на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 пройдет 3 мая. Старт поединка намечен на 20:30 по московскому времени. Команды уже играли между собой перед стартом юниорского чемпионата мира - наши тогда выиграли 3:2 по буллитам у белорусских юниоров.

Соперник по полуфиналу пока не ясен. Потому что формула турнира такова, что дальше полуфинальные пары будут определены по итогам "посева" предварительного эатпа. Все команды по итогам первой части соревнований выстроились вот в такую восьмерку:

1. Канада

2. Финляндия

3. Россия

4. Швеция

5. США

6. Чехия

7. Белоруссия

8. Швейцария

И теперь дальше пары полуфиналов будут опеределяться по системе "лучший против худшего". Кто останется после четвертьфиналов, а это станет ясно только примерно к 7 часам утра 4 мая, тот и будет биться за медали в своих парах.

Кроме наших в четвертьфиналах юниорского ЧМ-2021 по хоккею играют.

Канада - Чехия

Финляндия - Швейцария

Швеция - США.

Полуфиналы пройдут ночью 6 мая - в полночь и в 4 часа утра по Москве. А ночью 7 мая в те же сроки пройдут игры за медали. Сначала - битва за "бронзу", а потом - финал.