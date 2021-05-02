Экс-депутат Верховной рады Савченко ушла из политики в доярки

В 2019 году Надежда Савченко баллотировалась в президенты своей страны, а теперь доит коров и ухаживает за теленком. Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

Похоже, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко, имя которой раньше очень часто мелькало в заголовках СМИ, снова решила о себе напомнить. Дело в том, что некоторое время – примерно с середины апреля – о ней ничего не было слышно, а накануне она опубликовала на своей странице в Facebook больше десятка фотографий.

Судя по этим снимкам, экс-кандидат в президенты Украины (баллотировалась в 2019 году) из большой политики с головой ушла в деревенскую жизнь.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

«Люди часто спрашивают, чем сейчас занимается Надежда Савченко? Просто живу. Когда есть время и возможность, я помогаю хорошим людям», - написала в Facebook бывшая украинская летчица, которую в 2014 году взяли в плен ополченцы Донбасса.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

На фотографиях Савченко в длинном платье и платке доит корову, поит молоком теленка, ухаживает за рассадой в теплице, топит печь дровами, подметает улицу возле высокого забора.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

А еще на фото – кошка с котятами в сене, бурёнки с телятами. Фермерская идиллия.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

Стоит отметить, что большинство её подписчиков считают, что экс-наводчица ВСУ по прозвищу «Пуля» сделала правильный выбор, уйдя из политики. Некоторые интересуются, не вышла ли она замуж.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

Напомним, в 2016 году Донецкий суд в Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы по делу об убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском в июне 2014 года. Репортеры попали под минометный обстрел, когда снимали репортаж о беженцах. Было доказано, что «Пуля» участвовала в военной операции как наводчица: именно она разведала и сообщила координаты российских корреспондентов. По этой точке и был нанесен удар из миномета.

Фото: Facebook/Savchenko.Nadii

Позже президент России подписал указ о ее помиловании. Савченко отправили в Киев: украинку обменяли на двух россиян – Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Дома ей присвоили звания «Героя Украины», посадили в парламент и прочили Савченко в президенты. Но уже весной 2018 года одиозный депутат снова оказалась за решеткой - теперь уже в незалежной: её лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде и госпереворота. Через год с небольшим выпустили из-под стражи, потому что истек срок ареста .