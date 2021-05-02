Чудо в женском монастыре

Игуменья Серафима Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Раз уж заговорили многие в этот пасхальный день о чудесах Божественных, расскажу и я вам свою загадочную историю, научного объяснения которой нет. Простите за качество старых пленочных фото.

21 год назад пришло мне в голову отправиться в какой-нибудь дальний женский монастырь и написать статью о жизни монахинь в глухомани. Пошарив по карте, выбрал я монастырь в городке Печоре на севере Коми. Прилетел в Сыктывкар, а самолет в Печору только через сутки. Решил пообщаться с сыктывкарским митрополитом Питиримом в надежде, что он мне чего расскажет, подскажет по данной теме. Звоню в епархию, а секретарь отвечает: «Владыка не желает с вами общаться».

Явно его смутило название газеты «Комсомольская правда»? Приехал я в епархию, пытаюсь объясняюсь с владыкой через секретаря, но владыка меня ни видеть, ни слушать не хочет. Велит вертаться в Москву. И в Печоре меня не примут, тем паче, что их упредят сейчас по телефону.

В расстроенных чувствах пришел я в местную «Комсомолку», где в ходе расспросов выяснилось, что есть еще женский монастырь в сорока километрах от Сыктывкара в поселке Ыб. Я скорей туда. Приехал, а монастырь закрыт. Но местные указали, что в паре км отсюда строится новый монастырь. Посему настоятельница, монахини и послушницы все там. И отправился я по дождику в указанном направлении. Издалека еще на большом холме увидел часовенку и постройки. Подымаюсь туда по склону, гляжу — от построек вышла и движется мне навстречу черная фигура. Скоро я разглядел статную худощавую женщину в монашеском одеянии. Сразу подумал, что из епархии позвонили и сюда. Потому монахиня - а скорей настоятельница - вышла навстречу, дабы не допустить меня во свои владения. Вот она уже в десяти шагах… и вдруг говорит с улыбкой: «Здравствуйте! А мы давно вас ждем. Добро пожаловать. Пойдемте, покажу вам наше хозяйство».

На лице у меня диковатая борода, потому я решил, что монахини ждут некого священника, за которого меня и приняли. Тем временем встретившая меня назвалась матушкой Серафимой, игуменьей и настоятельницей данного Серафимовского монастыря. На что я кивнул, пробурчал чего-то, не называя имени своего. Идем, матушка Серафима рассказывает, показывает какие тут временные постройки. А для строительства монастыря нет ни рабочих рук, ни материалов. Но монастырь она обязательно выстроит Божьим промыслом, потому как матушке было на то знамение. И как только она монастырь построит, так Господь ее заберет к себе.

Молитва. Поселок Ыб Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Я же, покуда не выяснилась моя личность, стараюсь порасспросить про знамение и прочее. Вот мы подходим к длинному деревянному зданию, в котором временные монашеские кельи. Все монахини и послушницы, человек пятнадцать от пожилых и до отроковиц, собрались у входа. Все глядят на меня с радостью на лицах. Раскланиваются, здороваются, при этом не называя меня по имени. А я все больше недоумеваю: если они ждут, например, некого отца Андрея, так и имя это должно звучать… . Но некогда мне гадать, быстро «включаю журналиста», спрашиваю самую юную: сколько лет тебе и что тебя сюда привело? Отвечает, что родители пьют и жить с ними невмоготу. Спрашиваю другую, третью. А настоятельница предлагает мне потрапезничать с дороги-то. Отказываюсь, продолжаю работать. Хотя и отчасти стыдно мне, но что поделать. Когда все ж таки настоятельно приглашают в трапезную, стыд берет верх и я говорю им: «Простите, сестры, но вы наверно меня не за того меня приняли? Я журналист».

Отвечают, что они меня приняли за того, за кого надо. И что третьего дня гостевавшая здесь слепая провидица матушка Матрона напророчила мой приезд.

Ничего не понимаю! Матушка Матрона давно ж почила…

Отвечают, что почила Матрона Московская, а здесь гостила матушка Матрона из Чебоксар. И вот когда она уезжала, сказала, что через три дня произойдут два события: худое и хорошее. Худое - утром в монастырском хлеву сгинет коза. Хорошее - к вечеру явится странник и будет от оного благо. В этом месте сестры начали тараторить наперебой, что вот как матушка Матрона сказала, так все и вышло: что странник явится в зеленой мокрой рубахе (после дождя). С бородой, с черной сумой. И матушка видит - странник стоит вот здесь.

Сестры очень удивились первому предсказанию. Почему молодая здоровая коза вдруг сгинет? А коза обитала в одном хлеву с коровой, и в означенное утро корова заколола козу рогами. Погоревали сестры и стали ждать следующего события, которое и явилось в моем лице.

И вот погостил я в этом монастыре несколько дней, потом написал в «Комсомолке» большую статью. После чего много людей как бедных, так и богатых оказали помощь в строительстве этого Серафимовского монастыря. Кто-то деньги пересылал, кто стройматериалы привозил, другие лично приезжали поработать. А матушка Серафима не раз меня в письмах за это благодарила. А вскоре после окончания строительства она померла, как и предсказывала. Случилось это 18 мая 2005 года.

Что еще интересно в этой истории - Матушка Серафима родная мать владыки Питирима, который меня тогда и на порог не пустил. Вот такие случаются в жизни странности непостижимые.

А еще про матушку Серафиму можно прочесть вот здесь.