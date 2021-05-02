В музее мадам Тюссо появятся восковые фигуры Джо Байдена и Камалы Харрис

Известный музей восковых фигур мадам Тюссо в Нью-Йорке ждет пополнение. Совсем скоро коллекция дополнится восковыми копиями президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный музей восковых фигур мадам Тюссо в Нью-Йорке ждет пополнение. Совсем скоро коллекция дополнится восковыми копиями президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис, пишет телеканал NBC.

Восковые фигуры Байдена и Харрис будут выставлены в зоне, называемой «Овальным кабинетом» уже в этом году. Сейчас над созданием точных копий первых лиц Америки работает команда художников и скульпторов из Лондона. Специалисты отсмотрели сотню изображений президента и его зама, чтобы добиться максимальной схожести.

Первый этап работы над созданием восковых фигур начинается с лепки бюстов из глины. На это ушло около шести недель. На изготовление тел потребуется от четырех до шести месяцев.

Как заявила журналистам пресс-секретарь музея Бриттани Уильямс, для них большая честь создать восковую фигуру вице-президента Харрис - первой женщины, занявшей столь высокий пост.

Авторы восковых фигуры Байдена и Харрис нарядят в копии костюмов, в которые были одеты политики в день инаугурации. Для «Байдена» изготовят копию темно-синего костюма от Ральфа Лорена, белую сорочку с французскими манжетами и лавандовый галстук.

В создании комплекта одежды для восковой фигуры Камалы Харрис участвует дизайнер Кристофер Джон Роджерс. Он же одевал вице-президента на инаугурацию. В музее мадам Тюссо восковая «Харрис» будет красоваться в фиолетовом блейзере и платье. Образ завершат золотая цепочка, жемчужное ожерелье и серьги, браслеты и кольца.

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