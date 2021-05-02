Михаил Ефремов: «Колония - это не страшно. Тут проводятся футбольные матчи…»

Актер дал первое интервью из-за решетки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как известно, в ноябре прошлого года актер Михаил Ефремов отправился отбывать заключение в исправительную колонию № 4 УФСИН России по Белгородской области. Его осудили на восемь лет за «нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем смерть человека» (потом срок уменьшили до семи с половиной лет).

Сейчас он дал первое интервью из колонии журналистке Ольге Плетенёвой из StarHit. По ее словам, она и раньше получала от Ефремова письма из заключения, но их содержимое актер просил не публиковать. Интервью удалось сделать с помощью адвоката Петра Хархорина, записавшего ответы от руки (использование видеокамер, диктофонов, мобильных телефонов в колонии запрещено).

В ответ на вопрос о том, как он себя чувствует Михаил Ефремов сообщил: «Психологически — со знаком плюс, физическое состояние — среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись». (Адвокат уточнил, что врачи относятся к Ефремову очень внимательно, и вообще «медчасть в колонии прекрасная»).

О жизни в заключении актер рассказал следующее: «Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца. (…) Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы».

Также из небольшого интервью выяснилось, что Ефремов читает за решеткой «всевозможные заумные книги, например, писателя Алексея Симонова». (Имеется в виду, вероятно, сын Константина Симонова - сам известный писатель, переводчик, кинорежиссер и правозащитник. - Ред.) Сам Ефремов, однако, ничего писать в колонии не начал. Изо всего, что происходит за ее стенами, актера волнует прежде всего жизнь его близких: «Меня беспокоит собственное благополучие и благополучие моей семьи. Иные события международного или иного характера не сильно волнуют». По его словам, никакого разлада в семье у него нет, а недавнее свидание с супругой прошло прекрасно. Он надеется на смягчение приговора (несколько месяцев назад подал кассационную жалобу) и не теряет оптимизма («это неотъемлемая часть российского человека»). Но если ему придется провести еще несколько лет в тюрьме, попробует с этим справиться.

В ответ на вопрос «Как считаете, все, что случилось, — судьба, злой рок, карма или что? Вы когда-нибудь могли себе такое представить?» Ефремов ответил совсем лаконично: «Случилась трагедия».

Адвокат Петр Хархорин добавил, что колония, как ни странно, весьма благотворно повлияла на актера: «Я видел Ефремова в самом начале, в сентябре в СИЗО, когда принял дело после приговора. Тогда и сейчас — это два разных человека. Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьет, во-вторых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся. Все, конечно, сложно, но Михаил понимает, что это отчасти и положительный поворот».

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