Записки киевлянки: Одессу травят на протяжении семи лет

7 лет одесситы 2 мая несут на Куликово поле цветы, несмотря на травлю и запугивания. Фото: www.youtube.com

7 лет одесситы 2 мая несут на Куликово поле цветы, несмотря на травлю и запугивания. Как пишут они сами в социальных сетях, по решению местных властей, автобусы проезжают мимо остановки «Куликово поле», чтоб народу пришло поменьше.

Люди проходят через металлоискатели и так называемые «фильтрационные пункты», полиция проводит личный досмотр вещей на предмет взрывоопасных предметов и оружия. Пришедшим без масок горожанам любезно раздают их на входе.

После 2 мая 2014-го для многих одесситов, образно говоря, не стало Украины. То есть, она как бы есть, но у людей сломалось все внутри, а души будто обгорели вместе с жертвами Одесской Хатыни.

Как пишут они сами в социальных сетях, по решению местных властей, автобусы проезжают мимо остановки «Куликово поле», чтоб народу пришло поменьше. Фото: www.youtube.com

Большинство жителей города признаются, что не могут забыть беспрецедентное массовое убийство, в результате которого погибло 48 человек и более 200 получили ранения, словно это произошло вчера. Семь лет назад распахнулись настоящие двери украинского ада.

Совершенное преступление против человечности – сожжение заживо людей – по сей день не расследовано, при этом власть всеми способами затягивает следствие.

Почему не расследуется это варварство, совершенное в центре Европы, - вопрос риторический. И разве жечь людей живьем, позволить им задохнуться в едком дыму Дома профсоюзов не сродни изготовлению туфель и перчаток из человеческой кожи во времена безумных преступлений нацисткой Германии?

Невольно задаешься вопросом: неужто представители украинской власти могут спокойно спать и им не мерещатся черные, обгоревшие трупы одесситов, которые и сепаратистами не были, а просто хотели быть и оставаться русскими людьми? Интересно, а где и как поживает экс-спикер парламента Украины Парубий, которого не без оснований считают причастным к роковым событиям семилетней давности, да и где другие персонажи тогдашнего майданного мейнстрима?

При этом родственники погибших - они же не герои АТО, которым тут сплошь – привилегии и льготы. Их сделали здесь настоящими изгоями, а остальных же граждан Украины вот уже семь лет принуждают верить в миф про «сами себя сожгли». Фото: www.youtube.com

К сожалению, Одесса, пожалуй, единственный город в Украине, который подвергается неслыханному давлению и издевательствам на протяжении этих семи лет со стороны властей, из–за чего многие были вынуждены покинуть родные места, чтоб не оказаться в украинских тюрьмах. При этом родственники погибших - они же не герои АТО, которым тут сплошь – привилегии и льготы. Их сделали здесь настоящими изгоями, а остальных же граждан Украины вот уже семь лет принуждают верить в миф про «сами себя сожгли». И, конечно, же в качестве рабочей и даже основной версии в Украине принято считать, что трагедия в Доме профсоюзов была спецоперацией ФСБ, да только вот патриоты Одессу отбили у Путина.

Сложно представить сейчас страну, где можно так откровенно травить собственных граждан, ненавидеть и запугивать большой, южный город, который не желает маршировать нацистскими маршами, почитать Бандеру, как это делается в Киеве.

В 2019- ом одесситы отдали свои голоса за Владимира Зеленского в надежде на окончание войны, уважительное отношение к себе, своим ценностям и менталитету, в надежде на то, что не получится украинизировать многонациональную, русскоязычную Одессу.

Но надежды не оправдались, милитаристский угар только нарастает, а в канун годовщины Одесской Хатыни город наполнился нацистами - добробатами, откровенно запугивающими горожан, грозящих повторить 2 мая 2014-го в любой момент. Кто «заказывает» эту травлю, к которой Одесса почти привыкла? На этот вопрос тут тоже никто не хочет ответить честно.

В этом году случилось удивительное совпадение дат - Православной Пасхи и Одесской Хатыни. Как хочется верить, что одесситы, принявшие мученическую смерть 2 мая 2014 года, обрели царствие небесное. Что их смерти не напрасны, а вера в справедливость не умирает, пока человек жив и жива память. И слова, которые знает каждый православный человек «Аз воздам», наконец- то сбудутся.

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