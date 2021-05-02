Что будет с ценами и инфляцией в России в мае 2021

С начала года цены в стране выросли на 2,7%. Это последние данные Росстата. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С начала года цены в стране выросли на 2,7%. Это последние данные Росстата. Для сравнения, за тот же срок прошлого года инфляция была сильно ниже – 2,1%. Если же взять другой показатель – рост цен за прошедшие 12 месяцев, - окажется, что инфляция приблизилась к 6%. Такого не было с 2015 года, когда Россия и Запад провели первый раунд взаимных санкций. Что будет дальше?

ПОЧЕМУ ИНФЛЯЦИЯ ТАК СИЛЬНО ВЫРОСЛА

Как считают эксперты, резкий рост цен в последние месяцы был во многом связан с эффектом низкой базы. Инфляция начала разгоняться в июне прошлого года, когда были сняты большинство ограничений для бизнеса. Скачок произошел по нескольким причинам.

Во-первых, сработал отложенный спрос. Те, кто не мог потратить деньги в период пандемии, бросились это делать. Плюс государство помогло деньгами десяткам миллионов семей с детьми.

Во-вторых, часть коммерческих компаний закрылась. В результате сократилась конкуренция, а оставшиеся на плаву предприниматели подняли цены, чтобы компенсировать убытки предыдущих месяцев и дополнительные расходы на соблюдение санитарных норм.

В-третьих, мы пострадали от девальвации рубля, вызванного падением цен на нефть и очередными санкциями. Наша валюта подешевела по отношению к доллару почти на 20%. И это сразу же отразилось на стоимости импортных товаров.

РОСТ ЦЕН ПОЙДЕТ НА СПАД

Сейчас – обратная ситуация. Цены уже достаточно выросли. Отложенный спрос выдыхается. Бизнес практически восстановился от прошлогодних потерь. Вспышки инфляции проявляются лишь в отдельных сегментах – туристической сфере, недвижимости, автоиндустрии. А впереди – лето, когда цены на большинство продуктов питания снижаются. И это тянет индекс общей инфляции вниз.

По итогам мая годовая инфляция может снизиться до 5,7% годовых. Такой консенсус-прогноз аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний публикует РИА Новости. При этом дополнительные майские праздники вряд ли повлияют на разгон цен, считают аналитики. Во-первых, потому что большинство трат россияне уже сделали. Во-вторых, потому что многие, несмотря на нерабочие дни, будут работать.

В Центробанке ожидают, что к концу декабря инфляция снизится еще сильнее – до 5% по итогам года. Движению вниз будет помогать более высокая ключевая ставка. За последние полтора месяца ЦБ поднял ее дважды – с 4,25 до 5% годовых. И скорее всего этот показатель пойдет выше. А чем выше ключевая ставка, тем выше курс рубля и тем ниже инфляция.

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