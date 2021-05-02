«Дешевле найти можно. Но мы так не привыкли!»: дорогие майские каникулы Седоковой, Малышевой, Барановской

Ольга Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На майские каникулы звезды разлетелись по миру. Цены на билеты и отели в праздничные дни выше, чем обычно из-за ограниченного выбора в пандемию. Но стоимость отдыха наших звезд не останавливает, несмотря на снижение числа «заказников» и прочих массовых мероприятий за минувший год. Большинство уехали купаться и загорать, но есть и такие звезды, кто путешествует по России. Рассказываем, куда уехали наши артисты и телеведущие и сколько стоит отдохнуть, как звезды – они ведь выбирают очень дорогие отели. Приводим цены номеров в гостиницах, где остановились звезды.

Санкт-Петербург

Главный теледоктор страны Елена Малышева приехала в Санкт-Петербург с мужем, профессором Игорем Малышевым, на один входной день. Этот город супружеская пара выбрала не случайно – на конкурсе молодых учёных в начале 80-х годов начинался их роман. В этот раз супруги Малышевы много гуляли, Елена Васильевна поделилась впечатлениями: «Спасибо удивительным питерцам, которые встретились нам на улицах. Потрясающие бронзовые фигурки делает талантливый молодой человек. Спасибо этому городу, который на протяжении многих веков хранится его жителями. Нам было очень хорошо!»

Заранее Малышевы заказывали экскурсию по каналам города: «Наш потрясающий капитан Володя – коренной житель Петербурга в пятом поколении! Правнук проректора университета имени Герцена. Экскурсии с ним по каналам Санкт-Петербурга – это история и любовь или история любви к прекрасному городу. Это для вас. Воздух Санкт-Петербурга и дух Санкт-Петербурга. И удивительные люди, они много раз спасали свой город. Спасали после революции. Тогда Исаакиевский собор сохранили, организовав в нём музей атеизма. Спасали во время великой отечественной войны. В блокаду сами погибали от голода, а все сокровище Ленинграда спасали для будущих поколений. В современную эпоху они тоже не дали уничтожить новоделом ни одного кусочка своего города». Останавливалась Елена Малышева по традиции в любимой гостинце уровня «пять звезд».

Цены: Проезд на «Сапсане» на одного человека в одну сторону – от 3 тыс. руб. Гостиница - 40 тыс. руб. в сутки.

Сочи

Температура воздуха в Сочи - плюс двадцать градусов. Тепло, солнечно, но купаться в море пока холодно. Поэтому Ольга Бузова посетила банный комплекс на Красной Поляне – там шикарные виды, дорогущие веники, аромапарение и прочие услуги. В Сочи Ольга Бузова прилетала 1 мая по работе, но отдохнуть после выступления тоже успела.

Здесь же с семьей на майских каникулах отдыхает в родительском доме Михаил Галустян – 2 мая он жарит с друзьями и родными шашлыки.

Цены: Перелет на одного человека в одну сторону – от 3 тыс. руб. Гостиница – 15 тыс. руб. в сутки. Вип-баня на Красной Поляне: 20 тыс. руб. в час.

Анна Седокова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

США

Певица Анна Седокова улетела с мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в Америку. В Лос-Анджелесе у Седоковой дел полно. Пляжный отдых на берегу океана в шикарной гостинице звезда проводит с дочерью от второго брака, так как по решению суда Моника Чернявская проживает с семьей своего отца в США. Певица планирует открыть в Лос-Анджелесе магазин одежды своего бренда – присматривает помещение. А пока многодетная звезда тратит, заработанное в Москве. Анна хвастается, что может себе позволить красивую жизнь:

«Тут все в долларах и минимум сходить в магазин купить продукты – $200. Чек в ресторане в среднем $100. Номер гостиницы, где мы сейчас живем от $700, машина приличная от $500 в сутки. Понятно, что можно демократичнее все выбирать: и гостиницы, и магазины. Но тогда картинка другая будет, не такая как тут в инстаграме показываю. Можно и на пляж просто с пледком пойти, но купаться тут холодно. Можно только помедитировать».

Сэкономить на гостиницах и ресторанах можно в любой стране – другое дело, что звезды привыкли к вип-обслуживанию и соответствующим условиям. «Мы так привыкли!» - самый частый аргумент артистов, которые оправдываются тем, что много работают, поэтому могут себе позволить шикарный отдых.

Цены: Перелет на одного человека в одну сторону – 39 тыс. руб. Гостиница – от 50 тыс. руб. в сутки.

Анастасия Волочкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальдивы

На Мальдивах сейчас температура и воды, и воздуха – 30 градусов. Отечественные знаменитости, плавают и загорают на Мальдивах преимущественно по бартеру – их инстаграмы пестрят от упоминаний отелей, курортов, комплиментов сервису. За это звезды получают большие скидки на проживание, а некоторые и вовсе селятся на виллах бесплатно. Сегодня у балерины Анастасии Волочковой и ее бойфренда на завтрак сашими, а у актрисы Настасьи Самбурской с подружками – морепродукты на гриле. Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым рискнула лететь с двумя сыновьями, хотя младшему ребенку всего полгода.

Наталья Подольская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Подольская поделилась впечатлениями от поездки на дорогой курорт с грудничком: «Получила кучу вопросов о том, как Ванечка перенес такой долгий перелет. Скажу честно, я настраивалась на прекрасный полёт, а от настроя мамы зависит все! С нами в поездке наша няня, но Ваня на грудном вскармливании, так что малыш практически всегда со мной. Ваня был спокоен, не капризничал, а я практически не спала, боясь потревожить его сладкий сон».

Цены: Перелет на одного человека в одну сторону – от 24 тыс. руб. Вилла – от 40 тыс. руб. в сутки.

Наталья Подольская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОАЭ

Ксения Бородина в Дубае отдыхает с семьей и огромной компанией друзей. Днем все развлекаются на пляже, температура воды + 29 градусов, воздуха + 34. А вечерами перед тусовками звезда вызывает профессионального стилиста, чтобы сделать макияж, здесь это востребованная услуга по цене от 5 тыс. руб. Еда у бассейна и на пляже уже летняя – арбузы, фрукты. Бородина на отдыхе успела поссориться с мужем, который съехал в другой отель со своим сыном от первого брака. А цены здесь кусаются. Говорят, что Ксения приревновала супруга к поклонницам, которые хотели с ним сфотографироваться.

Цены: Перелет на одного человека в одну сторону – от 15 тыс. руб. Гостиница – от 30 тыс. руб. в сутки

Ксения Бородина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иордания

Юлия Барановская с детьми и большой компанией друзей улетела в «сложносочиненное путешествие». Сегодняшние сутки они проводят в самом крутом отеле Каира – с видом на пирамиды, здесь зимой отдыхал Джиган с семьей. А затем у телеведущей запланирован тур по Иордании – продумано множество экскурсий, Юлия с детьми успеют посмотреть множество достопримечательностей. Впервые Юлия летит только с Яной и Арсением, старший сын остался в Москве: «Полетели первый раз без Артема, он остался сдавать экзамены, проводил нас, все чемоданы посчитал, зарегистрировал… Будем скучать друг по другу».

Юлия Барановская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цены: Перелет на одного человека в одну сторону – 25 тыс. руб. Гостиница – от 20 тыс. руб. в сутки.