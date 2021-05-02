G7 обсудит план по противостоянию российской "пропаганде"

Британия стала инициатором обсуждения на G7 способов борьбы с российской пропагандой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители стран-членов «Большой семерки» рассмотрят предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия российской пропаганде и дезинформации. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет Reuters. Инициатором по созданию такого механизма выступает Британия.

- В случае, когда мы увидим, что распространяется фейковая новость или пропагандистская информация, мы могли бы не только в индивидуальном порядке, но и коллективном предоставить опровержение и рассказать правду людям, живущим в Британии, в России, Китае и во всем мире, - пояснил Рааб.

По словам европейских и американских чиновников, Москва и Пекин в последнее время пытаются спровоцировать недоверие к Западу, распространяя ложную информацию о вакцине против коронавируса и выборных кампаниях.

Слова британского министра не выходят за рамки общезападной риторики: на протяжении последних лет Запад проводит планомерную антироссийскую политику и негативно выступает против Российско-китайского партнерства. Кроме того, ранее Лондон назвал Россию самой большой угрозой для национальной безопасности, а Китай - не только большим, но и долгосрочным вызовом в военном, экономическом и технологическом плане.

- Для нас важнее всего расширить международную группу стран-единомышленниц, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, - добавил Доминик Рааб.

Встреча министров иностранных дел «Большой семерки» начнется в Лондоне уже завтра. На нее приглашены также представители Индии, Австралии и Южной Кореи. Полноформатный саммит состоится в июне.