«Комсомолка. Просто о добром»: История четырех ребят, мечтающих вернуться к мамам, стала лучшей в апреле

Олеся и Ксюша мечтают вернуться домой, к маме. Фото предоставлено БФ «Константа»

Сайт kp.ru продолжает публиковать статьи о добре, присланные в редакцию некоммерческими организациями со всей страны. «Комсомолка. Просто о добром» - так называется наш конкурс историй о волонтерстве и благотворительности.

В апреле лучшим материалом по выбору редакции стала статья: «Дом – самое лучшее место. Там хорошо»: Истории четверых ребят, мечтающих вернуться из детского дома - к родным мамам.

Ее прислал благотворительный фонд «Константа». Вот уже 10 лет фонд помогает семьям из Тверской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кому-то нужно помочь с ремонтом старенького дома, кому-то не хватает теплых вещей на зиму, кто-то бьется в поисках работы, а бывает, что у мамы, оставшейся одной с детьми на руках, просто опускаются руки и нужна психологическая поддержка.

Фонд «Константа» оказывает помощь таким семьям и делает все, чтобы в детских домах оказывалось как можно меньше социальных сирот - то есть ребят, попавших в учреждение при живых родителях.

Так произошло с Ксюшей, Олесей, Ромой и Захаром. Они росли в семьях, где вся ответственность за будущее ребят легла лишь на плечи их матерей. Их мамы отчаянно желают как можно скорее обнять детей в стенах родного дома. Но для этого необходимо решить материальные проблемы, по причине которых казённые стены социальных учреждений сменили родные.

ВАЖНО

Конкурс «Комсомолка. Просто о добром» продолжится и в мае 2021 года. Мы по-прежнему приглашаем НКО присылать в редакцию материалы о своей работе. Мы ждем именно уникальные тексты: истории подопечных, рассказы волонтеров, репортажи с благотворительных акций.

Их мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru и каждый месяц отмечаем лучшую статью о добре.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".