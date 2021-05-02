Новые данные: как масса тела в разном возрасте влияет на тяжесть COVID-19

Люди с лишним весом чаще болеют ковидом в тяжелой форме Фото: Shutterstock

Уже в первые месяцы после начала эпидемии врачи стали замечать, что люди с лишним весом чаще болеют ковидом в тяжелой форме и оказываются в реанимации. Со временем наблюдения все больше подтверждали эту особенность, однако документальной фиксации и подробного анализа данных большого количества пациентов до сих пор не было. Впервые такую работу провели ученые из Великобритании. Они опубликовали результаты масштабного исследования и ряд важных выводов в авторитетном международном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

В целом новый обзор подтвердил, что люди с излишками жировой ткани в организме оказываются более уязвимы перед коронавирусом. Однако степень уязвимости заметно зависит от возраста и определенных показателей индекса массы тела (ИМТ). С другой стороны, выяснилось, что в зоне риска находятся и те, чей ИМТ ниже нормы. То есть стремление похудеть до неузнаваемости и заработать «талию, как у Гурченко» в условиях пандемии может сыграть злую шутку.

КИЛОГРАММЫ, ГОДЫ И КОВИД

Исследователи изучили истории болезни более 10 594 500 пациентов в Великобритании, которые переболели ковидом в период с 24 января по 30 апреля 2020 года. Из них почти у 7 млн человек в возрасте от 20 до 99 лет в базе данных был указан индекс массы тела.

Ученые сопоставили показатели ИМТ с частотой госпитализаций из-за тяжелых осложнений, перевода в реанимацию и количеством смертельных исходов. Обнаружились такие особенности:

- угроза тяжелой формы ковида растет, начиная с показателя ИМТ, равного 23. Этот вывод оказался довольно неожиданным, поскольку диагноз ожирение ставится при ИМТ выше 30-ти. И даже самые строгие эндокринологи считают нормальным индекс массы тела до 24,9 (подробнее см. ниже «На заметку»);

- наиболее выражена взаимосвязь между ИМТ и осложнениями коронавирусной инфекции у более молодых людей — в возрасте от 20 до 39 лет. У них при увеличении индекса массы тела на каждую единицу риск госпитализации растет в среднем на 5%, а угроза попасть в реанимацию — на 10%;

- в более старшем возрасте связь между весом и тяжестью ковида постепенно ослабевает. С 60 лет лишние килограммы усугубляют болезнь уже заметно меньше, а к 80-ти практически перестают играть роль отягчающего обстоятельства.

Разумеется, масса тела, хоть и значимый, но не единственный фактор, влияющий на тяжесть COVID-19, напоминают авторы научной работы. В любом случае частота опасных осложнений и летальных исходов у людей старше 60 лет намного выше, чем у пациентов моложе этого возраста.

Сесть на диету и избавиться от лишних килограммов - полезно всегда. Фото: Евгения ГУСЕВА

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА УЧЕНЫХ

По итогам исследования его организаторы дают такие рекомендации:

1. Людям даже с небольшим избытком веса (ИМТ выше 23) нужно вакцинироваться как можно быстрее, поскольку они находятся в группе повышенного риска.

2. Как бы банально это ни звучало, но — принимайте меры, чтобы избавиться от лишних килограммов. Это не только снизит угрозу тяжелой формы ковида, но и в целом пойдет на пользу здоровью. В частности, исследованиями уже не раз доказано, что избыточный вес повышает риск диабета второго типа, рака и других опасных заболеваний.

3. Все хорошо в меру — в борьбе с полнотой нельзя доводить себя до истощения, подчеркивают врачи. Авторы британского «ковидного» исследования отмечают: дефицит массы тела тоже негативно сказывается на течении болезни. В частности, выяснилось, что риск госпитализации растет у людей с показателем ИМТ 18,5 и ниже.

НА ЗАМЕТКУ

Как посчитать свой индекс массы тела и трактовать полученные цифры

Возьмите свой рост в метрах, возведите в квадрат. Затем свою массу тела в кг разделите на полученную цифру. Так вы узнаете индекс массы тела (ИМТ).

- ИМТ 18,5 - 24,9 – нормальный вес (хотя, авторы нового исследования обнаружили, что для лучшей защиты от ковида желательно постройнеть до показателя ИМТ не выше 23-х) ;

- ИМТ 24,9 - 29,9 – возможно, есть избыточный вес, но это еще не медицинский диагноз с точки зрения эндокринологии (тут нужно разбираться, что дает избыток килограммов — возможно, это не жировая ткань, а заработанные спортом мышцы, что, конечно же, не плохо)

- ИМТ 30 - 35 – ожирение 1-й степени (полноценный диагноз, требующий консультации с врачом и обязательного приема мер для снижения веса);

- ИМТ 35 - 40 — ожирение 2-й степени,

- ИМТ от 40 и выше — ожирение 3-й степени, или морбидное (то есть связанное с повышенным риском смертности от различных заболеваний).

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Как излишки жира в организме «помогают» коронавирусу

- Давно известно, что люди с избыточным весом имеют сниженный иммунитет, - говорит заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Демидова. - Дело в том, что висцеральная жировая ткань (находится в области живота), является, по сути, отдельным высокоактивным органом, который влияет на иммунную, эндокринную систему и обмен веществ в целом.

У людей с избыточным весом жировых клеток значительно больше, поясняет эксперт. «Значит, синтезируется в разы больше различных гормонов и воспалительных элементов. Среди них, в том числе, интерлейкин-6, интерлейкин-1 и другие. Зачастую в организме идет вялотекущее воспаление», рассказывает врач.

В то же время замечено, что многие вирусные инфекции и особенно COVID-19 усиливают эффекты цитокинов и приводят к расширению, генерализации воспаления. «Доказано, что жировая ткань служит резервуаром для некоторых вирусов, таких как грипп, ВИЧ и цитомегаловирус. Также, по последним данным, в ней может активироваться и коронавирус», - отмечает Татьяна Демидова.

КСТАТИ

А почему в зоне риска худышки?

- Дело в том, что есть плохой жир и хороший, - рассказал в одном из интервью «КП» директор Института исследований старения в медицинском колледже Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк), генетик, врач-эндокринолог Нир Барзилай. Плох висцеральный жир - тот, что на животе. А вот подкожный жир вам нужен (в разумных пределах. - Ред.). Потому что это часть иммунной системы. Именно в таком жире содержатся некоторые виды клеток иммунной системы. Также из этого жира синтезируются некоторые вещества, имеющие противовоспалительный эффект.

Чтобы заработать «полезный» жир, не наращивая вредные отложения на животе, специалисты советуют правильно питаться: побольше овощей, рыбы, цельнозерновых круп, оливкового и льняного масла. И обязательно регулярно уделять внимание физнагрузкам — как минимум ходить быстрым шагом не менее 40 минут ежедневно.

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