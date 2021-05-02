Почему женщины не любят других женщин, как Трусова относится к Тутберидзе и Плющенко, и как Бекмамбетов снял «Девятаева»

1 место. Как женщине найти свое призвание и совмещать социальные роли

Говорим с основательницей «Школы адекватных родителей» Викторией Дмитриевой о семье, карьере, материнстве и как всё это соединить, чтобы получилось гармонично и желательно без ущерба для какой-либо из сфер жизни (слушать)

2 место. Александра Трусова: Мы принимаем совместные решения с папой и всегда последнее слово за мной

Вообще это интервью Тина Канделаки взяла у бронзовой чемпионки мира-2021 по фигурному катани Саши Трусовой еще в начале апреля. Но новость о том, что Александра вернулась к Этери Тутберидзе, буквально взорвало информационное пространство. Все искали хоть какую-то информацию о Трусовой и многие послушали это интервью. Оно кстати классное - Саша сравнивает школы Тутберидзе и Плющенко, рассказывает о своих собачках и даже отвечает на вопрос Тины о мальчиках (слушать)

3 место. Песня Линдеманна: фальстарт 9 мая, глумеж немца над советскими воинами или проигранный наставнице детского «Голоса» Лободе спор

Презентация песни и клипа «Любимый город» лидера Rammstein накануне премьеры фильма «Девятаев» вызвало неоднозначную реакцию. Это если мягко сказать. Разбираемся, а это вообще что было? (слушать)

4 место. Писатель Александр Цыпкин - про майские: Такие длинные праздники – это беда нашей страны

Писатель, автор сценария к сериалу «Содержанки» Александр Цыпкин рассуждает, нужны ли стране длинные выходные, где дороже отдыхать - в Крыму или на Мальдивах, сменится ли власть в Петербурге и почему в России люди не умеют обращаться с деньгами (слушать)

5 место. Тимур Бекмамбетов: Впервые в истории мы сняли воздушные бои с помощью геймеров. Оказалось, что они лучше пилотов

А вот собственно интервью с самим создателем фильма «Девятаев». В интервью Радио «Комсомольская правда» Тимур Бекмамбетов рассказывает о том, как подбирали героев на роли, почему Тилль Линдеманн захотел исполнить песню на русском языке, какое будущее у кинематографа и мечтает ли он об «Оскаре» (слушать)

6 место. Чернобыль: 35 лет катастрофе, которая всё ещё может уничтожить планету

26 апреля 1986 года взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Эта ядерная авария считается страшнейшей в истории человечества. До сих пор многие детали этой катастрофы строго засекречены. Героями нашего спецпроекта стали реальные ликвидаторы, которые оказались в эпицентре событий и спасали остальных ценой своей жизни (слушать)

7 место. Светлана Сурганова: «Волчица» - это песня о вечной непроходящей любви, которая не умирает даже когда одного из возлюбленных уже нет

Песня «Волчица» группы «Сурганова и Оркестр» заняла первое место в хит-параде Радио «Комсомольская правда». Мы дозвонились Светлане с поздравлениями, а заодно расспросили о готовящемся альбоме и самом счастливом времени в жизни (слушать)

8 место. Михаил Делягин: Из-за коронабесия-2020 погибло больше людей, чем от большого террора 1937 года

Известный экономист - про ликвидацию микрофинансовых организаций, внезапные майские каникулы и годовщину трагедии Чернобыля (слушать)

9 место. Почему женщины не любят других женщин

Обсуждаем с предпринимательницей, владелицей группы компаний «RUSMODA» Оксаной Лаврентьевой, почему распространена мизогиния в женской среде, как оградить себя от ненужных мнений других людей и почему важно крепко стоять на ногах и самой зарабатывать (слушать)

10 место. Олег Кашин: Историческая миссия Путина - провести Россию между украинской Сциллой и белорусской Харибдой

Известный публицист - про киргизско-таджикский конфликт, приговоры участникам несанкционированных акций, снос памятников в Ростовской области и российскую оппозицию (слушать)