В Новой Зеландии отменили викторину о Гарри Поттера из-за слов Джоан Роулинг о трансгендерах

Создательница саги о Гарри Поттере оказалась в центре скандала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

55-летняя создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг оказалась в центре скандала. В Новой Зеландии организаторы книжного фестиваля Booktown приняли решение исключить из программы детскую викторину, посвященной вселенной Гарри Поттера. Всему виной стало заявление британской писательницы о трансгендерах, пишет английский таблоид Daily Mail.

К такому решению устроители фестиваля пришли после обсуждения с экспертным сообществом и представителям ЛГБТ-сообщества, сообщил председатель правления Booktown Питер Биггс.

- Возник риск, что будет причинена боль некоторым членам сообщества, а мы этого никак не хотели делать. Наша цель, которой мы придерживались всегда, - чтобы книжный фестиваль Booktown был инклюзивным, гостеприимным для всех, поэтому мы решили отказаться от Гарри Поттера в этом году, - пояснил Биггс. При этом он отметил, что год назад викторина, посвященная Поттериане, получила большую популярность.

Решение организаторов фестиваля поддержали активисты благотворительной организации Inside Out, оказывающие поддержку ЛГБТ-сообществу. А вот феминистка и лесбиянка Дженни Уайт раскритиковала исключение викторины по Гарри Поттеру и усомнилась в том, что Роулинг является трансфобом.

- На мой взгляд, есть вероятность, что организаторы решили извлечь выгоду из «культуры отмены» - явления, получившегося сейчас небывалую популярность. На фестиваль продают билеты на дискуссию, посвященную «культуре отмены». Безусловно, в этом и заключается ирония, - предположила активистка.

Ее позицию поддержал основатель Союза свободы слова Тоби Янг.

- Джоан Роулинг - одна из самых влиятельных и уважаемых современных английских писательниц. Поэтому решение книжного фестиваля из-за комментариев Роулинг пугает. Если человека, создавшего самый успешный и продаваемый контент со времен Джеймса Бонда, можно объявить персоной нон грата, то выходит, что никто от этого не застрахован, - констатировал он.

Это уже не первый случай, когда Джоан Роулинг оказывается под ударом из-за своих высказываний. В прошлом году писательницу дважды обвиняли в трансфобии. Сначала она заявила, что половая принадлежность - это неотъемлемая часть человеческой природы. Критику поддержали и молодые артисты, в том числе сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Новая волна обвинений началась после выхода ее новой книги, где главный герой совершает злодеяния, переодевшись в женскую одежду.