"С катушек слетел": Леонид Агутин откровенно рассказал о жизни с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум через многое прошли вместе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум и Леонид Агутин женаты более 20 лет. Супруги через многое прошли вместе. Они находились на грани развода, ругались и мирились. А сейчас стали по-настоящему близкими друг другу людьми. Певец постоянно признается жене в любви, посвящает ей песни и стихи. В откровенном интервью, которое он дал на днях, артист впервые раскрыл подробности личной жизни.

Леонид Агутин признался, что ему было нелегко, когда он женился на Анжелике Варум. Дело в том, что супруги пытались доказать, что каждый из них лучше другого. Даже на кухне, по признанию певца, между ними были споры о том, кто лучше готовит. "Я первое время включал старшего товарища. Мне казалось, что главный я, жена давала мне такую возможность и не обижала мои чувства", - отметил певец.

И только спустя годы Варум и Агутин научились принимать друг друга. Артист признался, что не считает себя идеальным мужем. Но безумно благодарен жене за мудрость. "Если ты понимаешь, что ты не можешь без этого человека, наверное нужно пытаться договориться. Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, и не трепать себе нервы, и не мучить себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала. Начал даже называть себя подкаблучником. А жена-начальник, у нее это есть, характер такой", - сообщил он в студии YouTube-шоу "А поговорить".

Артист заявил, что несколько раз он был с Варум на грани развода. "После семи лет совместной жизни, я помню, в очередной раз застрял бухой, с катушек слетел. У жены накопилось, она поставила вопрос ребром, разобралась со мной. На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три. В основном я портачу, потому что шумнее", - говорит он.

При этом Леонид и Анжелика уже давно спят в разных постелях. Певец раскрыл причину. Оказалось, он любит спать в прохладной комнате. А вот Анжелике в это время приходилось мерзнуть, и она уходила спать на диван. Благодаря просторным апартаментам Варум оборудовала для себя отдельную спальню. "Живем в разных номерах на гастролях. Дома у меня есть своя спальня, у жены - своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью", - разоткровенничался артист.