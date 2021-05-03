У поклонников дух перехватило при виде 67-летней Любы Успенской в узких микро шортах

Любовь Успенская произвела настоящий фурор в Армении Фото: Евгения ГУСЕВА

Любовь Успенская в свои 67 лет молода, прекрасна и очень энергична. Певица очень много гастролирует. На днях она прилетела в Ереван с сольным концертом. При виде артистки в узких микро шортах и кожаной косухе у армянских поклонников дух перехватило.

Любовь Успенская произвела настоящий фурор в Армении. Королева шансона прилетела в Ереван. Зажигательные танцы Любови Залмановны в узких микро шортах и кожаной куртке так впечатлили местных жителей, что они буквально не давали артистке прохода. Ну а преданные поклонники в блоге не устают петь дифирамбы своей любимице.

Королева шансона прилетела в Ереван в узких микро шортах и кожаной куртке Фото: кадр с видео

67-летняя певица никогда не унывает и продолжает радоваться жизни, несмотря на все невзгоды. "С Ереваном меня связывает множество приятных воспоминаний и событий. Я люблю этот город особенной любовью! И сегодня я здесь!", - написала она в блоге.

Многочисленные поклонники осыпали вокалистку комплиментами. "И Ереван вас любит, и все армяне. Спасибо за то, что Вы у нас есть. Любим", "Джан. Талантливая, шикарная и неповторимая", "Девочка-огонек", "Самая шикарная", "Божественная", - высказываются фанаты.

Стоит отметить, что с годами Успенская расцвела. Недавно она призналась, что сделала пластику ягодиц.

Не удивительно, что у певицы миллионы поклонников. На днях Успенская появилась на одной из премий, а сопровождал ее молодой директор. В какой-то момент он в буквальном смысле принялся массировать артистке шею. Та, судя по ее реакции, была совершенно не против.

Публика явно не ожидала такого зрелища. Правда, дальше ненавязчивого расслабляющего массажа дело так и не дошло.