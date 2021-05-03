Долина впервые подтвердила, что развелась с мужем после 20 лет брака

Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Долина не любит рассказывать о своей личной жизни. И хотя слухи о том, что ее брак с гитаристом Ильей Спицыным распался, ходили уже давно, певица их не комментировала. И вот теперь звезда эстрады впервые подтвердила, что развелась с мужем после 20 лет семейной жизни.

Артистка призналась, что больше не ждет от брака ничего хорошего, и в настоящий момент просто наслаждается своим одиночеством. По крайней мере, выходить замуж в четвертый раз она точно не собирается.

– Я трижды была замужем. И мне так хорошо сейчас, - заявила Долина «Собеседнику».

Певица также опровергла слухи о том, что у нее появился новый молодой фаворит, с которым она якобы снова намерена пойти в загс. Долина уверяет, что это неправда, и говорит, что больше не думает ни о какой свадьбе.

- А зачем мне это? У меня и так все хорошо! – подчеркнула певица.

Долина и Спицын в 2011 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Третий муж звезды Илья Спицын очаровал певицу еще в конце 90-х. Он устроился в ее коллектив музыкантом. Как-то вечером Илья предложил уставшей Ларисе сделать массаж. После сеанса Долина поняла, что влюбилась. Артистка тогда была замужем за гитаристом Виктором Митязовым. Развод оказался очень тяжелым. Свою единственную дочь Ангелину Долина родила в браке с первым мужем, джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. Лина подарила певице внучку Александру, в которой Долина души не чает.

За два десятка лет совместной жизни с певицей Спицын из гитариста превратился в ее концертного директора и продюсера. Слухи о том, что их семейной жизни пришел конец, впервые появились в 2018 году. Говорили, что Спицын изменил Долиной. А она не стала этого терпеть и выгнала мужа.

После развода с третьим супругом Долина сильно похудела и похорошела. Певица призналась, что только за последний год сбросила 21 килограмм. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Долина отлично знает, что многие ее за это критикуют – мол, негоже в 65 лет так одеваться. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается.

- Пусть критикуют. Понимаете, какая штука? Нельзя, чтобы тебя все любили и все говорили только хорошие слова. Так не бывает: это неправильно. Поэтому на критику в свой адрес я абсолютно нормально реагирую, - сообщила певица.

Долина отлично знает, что многие ее критикуют за декольте и короткие юбки – мол, негоже в 65 лет так одеваться. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Радикально похудеть и расстаться с двумя десятками килограммов Долиной помог профессиональный диетолог. Лариса пришла в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После этого врач составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя.

Так, диетолог запретил ей есть фрукты и почти все овощи, даже морковь и брокколи. Эксперт так же категорически запретил ей употреблять яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, молочные и кисломолочные продукты.

Дочь Лина подарила певице внучку Александру в которой Долина души не чает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В список разрешенной еды входят все виды мяса, кроме говядины и телятины, а также любая птица и рыба, помидоры, огурцы, красный перец и свекла. При этом певица теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов. «Длинное промежуточное голодание», как называет это артистка, длится 18 с половиной часов. Впрочем, у этой диеты есть и другое название – «интервальное голодание», такого рациона придерживаются многие звезды, например, супермодель Наталья Водянова.