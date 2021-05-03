В США ищут "киллеров" для бизонов

Помимо отстрела в качестве мер по сокращению популяции бизонов рассматриваются и другие методы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба национальных парков США разместила объявление о поиске добровольцев, «обладающих навыками убийства бизонов» чтобы сократить численность животных, которые стали представлять угрозу для экосистемы парка Гранд Каньон в штате Аризона.

По сообщению ведомства, для восстановления экологического баланса в парке требуется уничтожить не менее 400 животных, сократив их популяцию с 600 до 200 голов, в противном случае в регионе может возникнуть угроза экологической катастрофы.

По результатам анкетирования будет выбрано 25 добровольцев, обладающих достаточными навыками в обращении с огнестрельным оружием. Далее путем жеребьевки определят 12 человек, которым будет поручен отстрел животных, сообщает Fox News.

В управлении национального парка подчеркнули, что «удаление со смертельным исходом» ни в коем случае не является эквивалентом охоты, поскольку не подразумевает получения охотничьих трофеев либо другой выгоды от убитых животных.

Помимо отстрела в качестве мер по сокращению популяции бизонов в Гранд Каньоне рассматриваются и другие методы, например, отлов и перемещение животных на иные территории.