Хиллари Клинтон призвала искать точки соприкосновения с Россией

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что на месте президента Джо Байдена вела бы такую же политику по отношению к России.

– Это означает введение санкций против России из-за её "кибератак, вмешательства в выборы", что ясно даёт им понять, что они выступают в роли злонамеренного игрока, так как они не оставляют попыток подорвать демократию, причём особенно в западных странах, – заявила Клинтон.

В то же время, она считает, что в Соединенные Штаты должны искать точки соприкосновения с Россией, например, по вопросам, связанным с изменением климата или по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном, сообщает CNN.

Ранее Джо Байден заявил, что не хотел бы эскалации напряженности в отношениях с Россией, назвав санкции «прямым и пропорциональным ответом» на якобы вмешательство в американские выборы и хакерские атаки, приписываемые российским спецслужбам.