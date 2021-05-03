Актёр Валерий Баринов прокомментировал разгром «Локомотива»: «Никто бы не дал нарушить гегемонию «Зенита»

"Зенит" оформил чемпионство досрочно, обыграв дома "Локо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поход «Зенита» за чемпионским золотом Российской Премьер-Лиги закончился разгромной победой над ближайшим преследователем — «Локомотивом». 6:1 на табло закрыли интригу о чемпионе страны в текущем сезоне. А «Локомотив» прервал свою 11-матчевую победную серию. «Железнодорожники» впервые в этом календарном году потерпели поражение, и, кажется, сделали это в самом ожидаемом месте.

Давний болельщик «Локомотива», актёр Валерий Баринов не скрывал разочарования после матча. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» артист рассказал, что по его мнению случилось с командой Николича на футбольном поле.

Актер Валерий Баринов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— «Зенит» заставил «Локомотив» играть первым номером. «Локомотив» на это повёлся, бросились в атаку. Если бы забил Мухин, это было бы оправдано, а так — нет. Думаю, это победа Семака. Даже странно, предыдущие матчи, которые «Локомотив» выиграл, соперники играли одинаково, а тут — всё ясно. Возможно, счёт мог быть меньше, но это за всё везение, которое было у «Локомотива» и Николича. Вообще, бывают такие матчи, когда одним всё, а другим — ничего. Попади Мухин в начале матча — всё. А так не забил, значит, судьба. Тут правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало на все 300 процентов. Плюс, не хватило мудрости тренера. Пропустили первый и побежали отыгрываться. Ну, так не отыгрываются. Сёмин бы 6:1 не проиграл, — прокомментировал крупное поражение «Локомотива» Валерий Баринов.

Актёр прокомментировал «Комсомолке» и чемпионство «Зенита». По словам Баринова, гегемония клуба из Санкт-Петербурга продолжится, пока остаются тепличные условия.

— «Зенит» — это царь горы, на которую никто не полезет. Имея такие условия, финансы, логистику, «Зенит» должен за пять туров становиться чемпионом, а не за два. Я верю в объективность Карасёва, но никто бы не дал нарушить гегемонию «Зенита». Только зачем нужен такой футбол, я не понимаю. Здесь для «Зенита» хороший парник, — сказал народный артист РФ.

Проигрышем в Питере «Локо» сильно осложнил себе задачу по выходу в Лигу чемпионов. Теперь подопечным Марко Николича нужно побеждать в оставшихся двух матчах и ждать осечки «Спартака», который уже в воскресенье может вернуться на вторую строчку. Актёр Баринов оценил шансы «железнодорожников» на участие в главном клубном турнире старого света.

— «Спартак» тоже не та команда, которая точно не отпустит второе место. Всё будет зависеть от игры в Туле. «Арсеналу» же тоже очки нужны. Завтрашний матч может многое решить.