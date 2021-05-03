«Зенит» будет чемпионом еще лет семь»: Михаил Боярский прокомментировал победу команды над "Локомотивом"

Михаил Боярский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Зенит» — чемпион России по футболу. Команда из Санкт-Петербурга крупно переиграла «Локомотив» (6:1) и досрочно завоевала кубок национального чемпионата. Для сине-бело-голубых эта победа стала третьей подряд, но особенный шарм придавало то, что «Зенит» поставил жирную точку в сезоне на своём родном стадионе. Предыдущие два года команда Семака добивалась побед в гостях.

Актёр театра и кино и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сразу после церемонии награждения поделился с «Комсомолкой» своими эмоциями от победы любимой команды. Артист рассказал, что очень оптимистично смотрит в будущее.

— Сам счёт в матче говорит за те эмоции, которые испытывают болельщики «Зенита». Победа сокрушительная, мощный разгром. Она доказала, что лучше «Зенита» на сегодняшний день команды в России нет. «Зенит» по праву занимает третий год подряд первую строчку. Думаю, это будет продолжаться ещё несколько лет. Наверное, лет семь. Пока не созреет команда, которая сможет противостоять «Зениту». А такой на сегодняшний день нет. Первым быть всегда очень сложно. Удержаться на вершине возможно только сильным, умным и смелым. Трижды «Зенит» с этим справлялся, справится и ещё раз. Сегодня была финальная, чемпионская игра. Она требовала, чтобы отдать все силы, и команда это сделала. Футболисты были на эмоциональном подъёме. «Локомотив» шёл против ветра, — прокомментировал победу любимого клуба Боярский.

Чемпионский сезон «Зенита» получился неоднозначным. С одной стороны, кубок и золотые медали, с другой — пробуксовка на старте и вылет из Лиги чемпионов на групповом этапе. Болельщики «Зенита» успели покритиковать Сергея Семака и даже искали ему замену. Скандал с Дзюбой и его видео тоже так или иначе отразился на клубе. Малком в очередной раз заставлял поднимать вопрос о том, что его трансфер в Питер стал провальной историей. А игра Деяна Ловрена в начале сезона наталкивала на ностальгию по Браниславу Ивановичу. Боярский рассказал «Комсомолке», каким он видит прошедший сезон для «Зенита». Слова артиста заставляют болельщиков сине-бело-голубых надеятся на лучшее.

— Весь этот сезон — это несколько шагов на пути к европейскому футболу. Я надеюсь, что «Зенит» будет ближе к этому с каждым годом, а следующий сезон докажет многим, что наши футболисты могут завоёвывать европейские призы. У нас есть Семак. Три раза подряд никто не выигрывал с «Зенитом» чемпионство. Тут двух мнений быть не может. Он любит игроков, они — его. И все петербуржцы знают, что Семак — крепкий орешек. Его уже можно назвать лучшим тренером в истории клуба.