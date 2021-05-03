Ищем по карте призы и решаем загадки: как устроить детский квест на даче

Фото: Евгения ГУСЕВА

На майские праздники многие россияне открывают дачный сезон. Вопрос номер один - чем занять детвору? Попробуйте квесты. Это весело и интересно, сближает, развивает логическое мышление и сообразительность, отвлекает от планшета и телефона - сплошная польза. Можно подготовиться заранее, накачав из интернета головоломок, картинок, раскрасок. Можно придумать увлекательную бродилку на ходу, используя бумагу, фломастеры, ножницы. Мы прошерстили форумы и блоги мам-затейниц, которые уже поднаторели в квестах, и собрали копилку идей.

ПОДСКАЗКИ ИЛИ КАРТА

Самый простой квест - поиск приза по цепочке подсказок-картинок. Нужны изображения предметов, которые есть у вас на участке: тележка, елка, беседка и др. Это будут тайники с подсказками. Нашли картинку елки - бегут к елке, где находят картинку дров. Бегут к дровам и там находят карточку с лейкой. И так до финала. Последняя картинка укажет, где спрятан приз.

Варианты более сложные - поиск по карте и квест с заданиями. Можно придумать тему: ищем пиратский клад, потерявшиеся бумажные самолетики, спрятанные троллем вещи для купания в бассейне, принцессу, которую украл дракон.

Чтобы поиск стал еще интереснее, расскажите, что откопали загадочную карту в земле, когда сажали цветы. Или засуньте послание в бутылку и “случайно” найдите ее на берегу озера во время прогулки в детьми. Или попросите кого-то из соседей, чтобы постучали-позвонили в дверь и вручили конверт с важным сообщением.

Придерживайтесь плана действий. Запишите, в какой очередности нужно найти тайники, чтобы не запутаться. Обязательно приготовьте приз: новую игрушку, книжку, раскраску, сладости, сложите в пакет или коробку и спрячьте в укромном месте.

СЕКРЕТНЫЕ МЕСТА

Дерево, грядка, почтовый ящик, велосипед, песочница, клумба, забор, качеля, посуда, гараж, кресло-качалка, подушка, дрова, книга, кормушка для птиц, игрушки - тайники можно разместить где угодно. Проверьте, безопасен ли маршрут поиска для ребенка - чтобы не влез в колючки, не обжегся, не упал в воду. А еще название тайника нужно будет обыграть в задании, так что учитывайте и это.

КЛЮЧИ-ПОДСКАЗКИ

Задание пишете на двух листах бумаги так, чтобы его можно было прочесть, наложив листы друг на друга и посмотрев на свет. То есть на разных листах могут оказаться не только отдельные слова, но и слоги и даже буквы.

Отгадай загадку. («Что за чудо, что за ящик? Сам певец и сам – рассказчик. И к тому же заодно демонстрирует кино.» Подсказку ищи за телевизором.)

Картинку разрезаете на полоски, на каждой полоске пишем букву или слово. Собрал картинку - узнал ключ.

Чего не хватает на картинке? (Например, рисуете машину без колес и кладете подсказку возле колеса авто.)

На бельевой веревке прищепками прикрепляете буквы, из которых складывается подсказка. Можно сразу готовое слово, а можно слово задом наперед. Или перемешать буквы, чтобы ребенок сам составил подсказку.

Небольшой кроссворд с выделенными буквами, из которых складывается ключ.

Секретный шифр. Варианты: написать слова задания, убрав все гласные. Или поставить неправильно пробелы - не между словами, а внутри. Или присвоить буквам алфавита порядковые номера и записать слово цифрами (не забудьте приложить и пронумерованный алфавит, потому что в уме ребенок не расшифрует). Или загадать тайное слово из книги, указав код такого плана “Гарри Поттер. Кубок огня” - 25 с, 5 а, в, 7 с”, что значит страница 25, пятый абзац сверху, седьмое слово.

Сделайте две фотографии одного и того же места на участке, но на второй что-то измените. В этом месте и будет ключ.

Зашифруйте ключ в анаграмме (слово, преобразованное из другого слова): барокко - коробка, кабан - банка.

На листе бумаги напишите слово-подсказку. Сверху поставьте прозрачную емкость с тонким слоем песка или манки, чтобы надпись не было видно. Ребенку нужно кисточкой разгрести песок, чтобы узнать ключ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАДАНИЯ

Карту с указанием тайника разорвите на части. Кусочки выдавайте за пройденные испытания (преодолеть полосу препятствий, обойти участок задом наперед, повторить скороговорку, слепить что-то из пластилина и т. д.).

Препятствиями могут быть: горка, бревно, качели. Подвешенный к ветке дерева обруч, через который нужно пролезть. А еще можно сделать лабиринт: длинную веревку протянуть между деревьями зигзагом, надеть с одного конца навес (резиночку для волос, браслет, брелок) - ребенку нужно будет пройти весь лабиринт, не выпуская из руки навес.

Сделайте несколько фотографий мест, пока идете прятать приз. Потом выдайте телефон игрокам, пусть топают к цели, листая фотки.

Путь поиска можно описать словами: от березы 10 шагов в сторону беседки, обойти, повернуть направо, еще 8 шагов вперед.

Подсказками можно сделать цифры номера телефона, который ребенок не знает. Например, попросите помочь соседку по даче. Когда дети угадают номер, им нужно будет отправить по нему СМС, а из ответного сообщения узнают, где искать клад.

Напишите название тайника или схему поиска клада невидимыми чернилами - молоком, лимонным соком или содовым раствором (1:1). Окунаете ватную палочку и выводите не слишком жирно - иначе бумага скукожится. Буквы проявятся при нагреве: если прогладить бумагу утюгом, подержать над электроплитой или свечкой, подуть феном. Способ интересный, но доверять «проявку» ребенку нежелательно.

Задание можно отправить в СМС-ке, мессенджере или через соцсети.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСКАЛКИ-НАХОДИЛКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Закопайте в песочнице или на грядке «секретики»: фантики, камешки, крупные пуговицы, конфеты, спрятанные в контейнеры от киндеров. Пусть откапывают палочками и складывают в свои ведерки.

За песенку, танец, стишок вручаете картинку места, где спрятан приз. Если знают буквы, выдавать по одной букве из названия тайника. Собрали слово – нашли приз - наелись конфет.

В перечне найди лишнее слово, это и будет отгадка (кастрюля, чашка, чайник, папин рюкзак. Сладости в рюкзаке).

Раскладываете призы, пусть ребенок назовет животное или птицу и дойдет до приза как пингвин, котик, зайчик, мышка…

Возьмите контейнер из-под яиц, вложите в каждую ячейку бумажки разного цвета. Задача ребенка – найти на участке предметы, соответствующие цвету каждой ячейки.

Нарисуйте предметы, которые есть на вашей даче. Ребенку нужно все найти и отметить на листке галочкой.

На тайник с призом намекнет детская песенка, которую можно спеть вместе. «Я был когда-то странной игрушкой безымянной» - ищи плюшевого чебурашку. «Синий трактор» - трактор, «Матрешечки» - матрешку и т. д.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Здесь можно бесплатно скачать и распечатать раскраски, кроссворды, тематические картинки, шаблоны поделок и много всего интересного для игр, квестов, занятий с детьми.

Здесь найдете генератор ребусов к заданному слову, а также готовые ребусы.

Здесь - генератор анаграмм на словосочетания и фразы. А здесь - на слова.

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