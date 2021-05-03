Немцам запретили хвастаться «паспортами вакцинации» в соцсетях

На европейском чёрном рынке липовый сертификат о вакцинации можно купить за 200-300 евро. Фото: REUTERS

К концу апреля хотя бы одну дозу вакцины от «чумы 2020 года» получили порядка 20 млн немцев, почти четверть жителей ФРГ. В Бундестаге идут дебаты — возможно, с таких людей в ближайшее время снимут часть ограничений, разрешат посещать рестораны и публичные места.

Неудивительно, что каждый день сотни немцев на радостях выкладывают фотографии свежих сертификатов о вакцинации в свой Фейсбук. Да и в Инстаграме под хэш-теном #coronaimpfung (нем. - «прививка от короны») можно найти свыше 10 тысяч постов. В том числе и с личными данными. И тут-то подстерегает засада.

На днях берлинская полиция поймала 27-летнего молодого человека. При нём обнаружили 46 «паспортов вакцинации» и 33 наклейки, которые должны добавляться в документ после того, как вы получаете вторую дозу двухкомпонентной вакцины. И таких преступников очень много — просто остальные предпочитают не светиться, работая через даркнет (теневую часть Сети, где можно анонимно общаться и заключать грязные сделки, расплачиваясь криптовалютами).

На европейском чёрном рынке липовый сертификат — например, бумажку с якобы «отрицательным тестом на коронавирус» — можно купить за 200-300 евро. Особенно эта услуга популярна в южных государствах с традиционно коррумпированными чиновниками — Болгарии и Греции.

Но где же преступники берут актуальный вид «ковид-паспортов» и «письменных результатов ковид-тестов» по разным странам? Правильно, в соцсети, куда мы их сами вкладываем. Помимо личных данных, на таком фото часто засвечиваются номер партии вакцины, адрес фельдшерского пункта и другие параметры, на основе которых можно состряпать фальшивый сертификат.

Поэтому 29 апреля берлинская полиция сделала официальное заявление: «Понимаем вашу радость после прививки, но не выкладывайте фото своего сертификата в Инстаграм или Фейсбук — ваши данные могут украсть и выставить на продажу в Сети». А наказание за поддельные «корона-паспорта», подчёркивают офицеры, ждёт не только продавцов, но и покупателей.

Кстати, такие ковид-мошенники орудуют не только в ЕС, так что подобные рекомендации актуальны и для России.