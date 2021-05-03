Шоу «Последний герой»: Яна Троянова сама назначила победителя

Прошедший сезон "Последнего героя" стал уже девятым для российского ТВ.

- Посмотрите на него! - Яна Троянова стояла под палящим африканским солнцем в очередной порции экзотических псевдонародных нарядов. Она указывала на Романа Никкеля и всячески его расхваливала. Вот, мол, народный герой. Вот он, человек, который должен увезти главный приз.

В усталых глазах всех остальных участников эта информация вызывала явное неприятие. С какой, собственно, стати? К чести самого Романа, ему эти авансы тоже удовольствия не доставляли.

Новый «Последний герой» точно удался. Он напоминал легендарные сезоны проекта, когда на фоне страданий и испытаний еще и добро начинало одерживать верх над злом. Темные зоны человеческого характера отступали перед благородством, самопожертвованием и добротой. На мой взгляд, идеальным сезоном стал четвертый (2003 год), когда ведущим был Александр Домогаров, а среди участников Николай Николаевич Дроздов, Децл, Жанна Фриске, Максим Покровский...

Нынешний сезон был девятым на нашем телевидении и впервые проводился в Африке. Третий год эти веселые старты на выживание проводит канал ТВ-3.

В проекте участвовали команда чемпионов (участники «Последнего героя» предыдущих лет и примкнувший к ним актер Денис Шведов) и команда новичков. До финала, после интриг, травм, советов племени и испытаний добрались Роман Никкель и Александра Маслакова из «новичков», и Денис Шведов с Еленой Бартковой из «чемпионов».

Актриса, телеведущая Яна Троянова.

Сезон получился сильным (он полностью выложен на интернет-платформах - очень советую посмотреть). Но от финала осталось неприятное послевкусие.

В одном из выпусков будущий победитель Роман Никкель, до этого зарабатывавший один личный иммунитет за другим, по результатам голосования покинул проект. По незыблемым правилам шоу, которые ни разу не нарушались, это означало, что вернуть участника ну никак нельзя. И все же Надежда Ангарская через день после совета отдала Никкелю свое место, и ведущая с этим охотно согласилась. Мы, конечно, не имеем права обвинять Надежду в том, что ее поступок был сценарным ходом, но «осадочек остался». Особенно если вспомнить, что сценаристы уже разыграли в проекте модную карту харассмента, обвинив в приставаниях одного из участников. Да и в целом прятать сценарные уши создателям сезона удавалось не всегда.

Никкель вернулся после суток отдыха в человеческих условиях и предсказуемо продолжил выигрывать иммунитеты.

В решающий день авторы придумали испытание такой сложности, что разрыв между двумя мужчинами и двумя женщинами оказался колоссальным. Вечером того же дня трех оставшихся участников (Никкель, Шведов и Барткова) еще раз подвергли испытанию на физику - им пришлось стоять на время на дощечках, которые подрубались ранее выбывшими участниками проекта. И опять же Яна Троянова устанавливала правила. По кругу экс-соплеменники делаю свой выбор, потом оставшиеся герои должны были какое-то время удержаться на оставшихся дощечках. Затем, по команде ведущей, выбывшие снова шли рубить веревки.

Но в решающий момент, правила нарушила Александра Маслакова. Она побежада рубить веревки вне своего времени и фактически выбила Шведова из игры. Кстати, и Надежда Ангарская явно выступала против Шведова, хоть с со всеми возможными вежливостями.

Была надежда, что финальное испытание окажется не только на силу, потому что тогда шансы Романа и Елены были совершенно очевидно не равны. Но Яна Троянова еще до финала расставила все на свои места.

- Посмотрите на чашу весов! - она театрально показала на Романа и Елену. - Одному нужен дом! Другой всего лишь звание «Последнего героя»! Подумайте кто достойнее.

Дом был нужен Роману. Но зачем тогда было 40 дней издеваться на участниками? Отдали бы дом сразу. Пять миллионов в рамках стоимости всего проекта сущие пустяки.

Перед самым финалом Яна продолжила:

- На весах - человек, который честно прошел всю дистанцию и человек, который строил тактику!

Честно прошел, по мнению Яны, конечно, Роман. А интриговала (по мнению членов племени новичков) - Елена.

Роман выиграл в одну калитку. И он, конечно, заслуживал звания «Последнего героя». Не меньше, но и больше многих других. В равной борьбе все может решить любая мелочь. А явная расположенность ведущей тем более.

Жаль, что финал оказался с червоточинкой. В конце концов зрителю же не так важно кто победит, сколько то, чтобы все было честно. Чтобы без обмана. Или хотя бы казалось таким...